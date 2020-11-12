Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 0,37 faiz müjdesi! 60 ay vadeli 225.000 TL kredi imkanı! Başvuru yapmak her zamankinden kolay! İşte şartlar... 0,37 faiz müjdesi! 60 ay vadeli 225.000 TL kredi imkanı! Başvuru yapmak her zamankinden kolay! İşte şartlar...
Yeni yıla kısa süre kala kredi çekmek isteyen vatandaşları ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Kamu bankaları esnaf ve sanaatkarlara özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Düşük faiz oranıyla esnafın yanında olmaya devam eden Halkbank, 225 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Peki, Halkbank esnaf kredisine nasıl başvurubilir? Esnaf kredisine kimler başvurabilir?
Giriş Tarihi: 12.11.2020 18:38 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 18:46
Kamu bankası Halkbank aracılığıyla uygun faizli kredi için başvurular devam ediyor. Bankaların esnaf ve sanaatkarlara özel kredi faiz oranlarını ve imkanlarını ahaber.com.tr olarak bir araya getirdik. 0,37 faiz oranı 60 ay vadeli kredi imkanı kampanyasını başlatan Halkbank, kimlerin başvuru yapabileceğini de duyurdu. 25.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredilerin detayları araştırılıyor. Esnaf kredisi için başvuru detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Halkbank kredi faizlerinde, esnafa özel olarak verilen kredi yatırımlarını artırarak daha güçlü konuma ulaşmayı hedefliyor. Esnaflara özel olarak verilen kredi kapsamında yıllık faiz sadece yüzde 4.5 oluyor. Aylık faiz ise yüzde 0,37 seviyesinde bulunuyor. Toplamda 60 aya kadar vadeye bölünebiliyor.
Halkbank'ın esnaf ve zanaatkarlara özel olarak verdiği krediler kapsamında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. Banka 125 bin TL, 150 bin TL, 175 bin TL veya 225 bin TL limitli kredileri esnaflara sunuyor.
Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, en az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan, iş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler krediyi kullanabiliyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, en az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan, iş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler krediyi kullanabiliyor.