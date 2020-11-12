0,37 faiz müjdesi! 60 ay vadeli 225.000 TL kredi imkanı! Başvuru yapmak her zamankinden kolay! İşte şartlar...

Kamu bankası Halkbank aracılığıyla uygun faizli kredi için başvurular devam ediyor. Bankaların esnaf ve sanaatkarlara özel kredi faiz oranlarını ve imkanlarını ahaber.com.tr olarak bir araya getirdik. 0,37 faiz oranı 60 ay vadeli kredi imkanı kampanyasını başlatan Halkbank, kimlerin başvuru yapabileceğini de duyurdu. 25.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredilerin detayları araştırılıyor. Esnaf kredisi için başvuru detaylar...