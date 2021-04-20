Çalışanlar dikkat! Geri sayım başladı: Yasak bitiyor
Pandemi dolayısıyla fesih yasağı bulunuyor. Bu süre zarfında bazı istisnalar dışında işten çıkarma yapılamıyor. Bu istisnaların da yasalara uygun kullanılması gerekir. Peki fesih yasağı sürecinde işten çıkarma olur mu? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.04.2021
10:43 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
10:50
Fesih yasağı süresince işten çıkarma nasıl olur? Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Pandemiyle birlikte hayatımıza giren fesih yasağı geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ardından değişik dönemlerde süresi uzatılarak devam etti. Şu anda da 17 Mayıs'a kadar fesih yasağı yani işten çıkarma yapılamıyor. Ancak bunun bazı istisnaları da bulunuyor. Fesih yasağı İş Kanunu'ndaki geçici 10. Madde ile uygulanmaya başlanmıştı.
İYİ NİYET KURALLARI Buna göre, hangi kanuna tabi olursa olsun bütün iş sözleşmelerinin işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında feshi yasaklanmış oldu.
Burada da ifade edildiği gibi düzenleme tek istisna olarak işten çıkarmak için yine İş Kanunu 25. Madde'de tarif edilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak hallerini kullanabiliyor. Bu şekilde bildirilen ve işten çıkarılan işçi hem fesih yasağına takılmamış oluyor hem de tazminat ve işsizlik maaşı alamıyor.
HİLE YAPAN CEZA ALIR Ancak burada işverenlerin dikkat etmesi gereken hususlar da bulunuyor. Sadece fesih yasağını delmek için işçiyi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamaktan çıkarırlarsa işçinin arabulucuya gitmesiyle yapılacak denetimde bunu ispatlamak zorunda kalacaklardır.