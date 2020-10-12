12 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliye büyük müjde! Emekli Ocak 2021 zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...

Emekliye büyük müjde! Emekli Ocak 2021 zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...

Emekli Ocak 2021 zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına yılın son yarısında ortaya çıkan enflasyon miktarına göre zam uygulanacak. Milyonlarca emekli Ekim ayına geldiğimiz dönemde maaşlara yansıyacak zam miktarını merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 10,5'e gerilemesi, 2021 yıl sonunda yüzde 8 olarak gerçekleşmesi, program dönemi sonunda ise yüzde 4,9 düzeyine gerilemesi hedeflenmektedir." açıklamasının ardından zam tahminleri ortaya atılıyor. İşte, Emekli Ocak 2021 zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 17:57
  • 1
  • 13
Emekliye büyük müjde! Emekli Ocak 2021 zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...

2021 yılında emekli maaşlarına ne kadar zam olacak? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2021 yılı zam miktarı merak ediliyor. Temmuz ayında 5.75 oranında uygulanan zam sonrasında beklentiler oluşmaya başladı. Temmuz ve Ocak ayları arasında ortaya çıkan enflasyon oranları ışığında maaşlara zam olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 10,5'e gerilemesi, 2021 yıl sonunda yüzde 8 olarak gerçekleşmesi, program dönemi sonunda ise yüzde 4,9 düzeyine gerilemesi hedeflenmektedir." açıklamasının ardından beklentiler ve tahminler ortaya atılmaya başlandı. İşte, Emekli Ocak 2021 zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Emekliye büyük müjde! Emekli Ocak 2021 zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...

YENİ ZAMLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlara her Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Zam oranları enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte yeni zamlar da belli olacak. Yeni zamlar için Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon oranları bekleniyor.

  • 3
  • 13
Emekliye büyük müjde! Emekli Ocak 2021 zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...

Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla bu oran yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 yılı enflasyon tahminine göre de zam oranı yüzde 4.49'a çıkabilecek.

  • 4
  • 13
Emekliye büyük müjde! Emekli Ocak 2021 zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...

KİM NE KADAR ALACAK?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 lira seviyesinde bulunuyor. 3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya çıkacak.

Eğer zam oranı yüzde 4.49 çıkarsa da taban aylık esnafta bin 971, SSK'lılarda 2 bin 333 lirayı bulacak.

  • 5
  • 13
Emekliye büyük müjde! Emekli Ocak 2021 zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...

MEMURA FARK ÖDENECEK

Memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre enflasyon farkı ile bu oran artabilecek.