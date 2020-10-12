ANA SAYFA
Emekliye büyük müjde! Emekli Ocak 2021 zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...
Emekli Ocak 2021 zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına yılın son yarısında ortaya çıkan enflasyon miktarına göre zam uygulanacak. Milyonlarca emekli Ekim ayına geldiğimiz dönemde maaşlara yansıyacak zam miktarını merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 10,5'e gerilemesi, 2021 yıl sonunda yüzde 8 olarak gerçekleşmesi, program dönemi sonunda ise yüzde 4,9 düzeyine gerilemesi hedeflenmektedir." açıklamasının ardından zam tahminleri ortaya atılıyor. İşte, Emekli Ocak 2021 zammı ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur...
Giriş Tarihi: 12.10.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 17:57
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13