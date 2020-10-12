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Haberler Galeri BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Çikolata çeşitleri, bal, bakliyat ürünleri...

BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Çikolata çeşitleri, bal, bakliyat ürünleri...

BİM 13 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta bakliyat ürünlerinden atıştırmalık ürünlere kadar birçok ürün dikkat çekiyor. Salı kampanyalarının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Haftanın indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. İşte BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 17:02
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BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Çikolata çeşitleri, bal, bakliyat ürünleri...

BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM marketlerin salı günü kampanyaları merakla bekleniyordu. Sürpriz ürünlerin yer aldığı BİM 13 Ekim kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bu hafta BİM'de atıştırmalık ürünler, bakliyat ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler bulunuyor. Peki, BİM salı kampanyaları neler? BİM'de 13 Ekim'de neler olacak? İşte BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Çikolata çeşitleri, bal, bakliyat ürünleri...

Beta Demlik Poşet Çay + 700 ml Cam Demlik

• 350x3,2 g

  • 3
  • 17
BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Çikolata çeşitleri, bal, bakliyat ürünleri...

Efsane
Buğday Unu

• 10 kg

  • 4
  • 17
BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Çikolata çeşitleri, bal, bakliyat ürünleri...

Efsane
Osmancık Pirinç

• 5 kg

  • 5
  • 17
BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Çikolata çeşitleri, bal, bakliyat ürünleri...

Yurdum
Domates Salçası

• 4500 g