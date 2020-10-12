BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Çikolata çeşitleri, bal, bakliyat ürünleri...

BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM marketlerin salı günü kampanyaları merakla bekleniyordu. Sürpriz ürünlerin yer aldığı BİM 13 Ekim kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bu hafta BİM'de atıştırmalık ürünler, bakliyat ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler bulunuyor. Peki, BİM salı kampanyaları neler? BİM'de 13 Ekim'de neler olacak? İşte BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...