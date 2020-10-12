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BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Çikolata çeşitleri, bal, bakliyat ürünleri...
BİM 13 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta bakliyat ürünlerinden atıştırmalık ürünlere kadar birçok ürün dikkat çekiyor. Salı kampanyalarının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Haftanın indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. İşte BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 12.10.2020 16:58Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 17:02