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Haberler Galeri Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 brüt net asgari ücret ne kadar, kaç lira? AGİ miktarı...

Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 brüt net asgari ücret ne kadar, kaç lira? AGİ miktarı...

Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yılın ilk altı aylık enflasyon verisine göre memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. Bu süreçte en çok merak edilenlerden biri de asgari ücret zammı oldu. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 brüt net asgari ücret ne kadar, kaç lira? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 12:25
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Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 brüt net asgari ücret ne kadar, kaç lira? AGİ miktarı...

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret konusunda son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 brüt net asgari ücret ne kadar, kaç lira? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 brüt net asgari ücret ne kadar, kaç lira? AGİ miktarı...

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

2021 Ocak ayında belirlenen Asgari ücret tutarı tüm yıl için geçerli olacak. Asgari ücrette Temmuz ayında bir artış olmayacak.

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Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 brüt net asgari ücret ne kadar, kaç lira? AGİ miktarı...

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 456,13 TL gelir vergisi ve 27,15 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir. Bu talep hayata geçerse asgari ücretlilere 486 TL ek zam yapılmış olacak.

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Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 brüt net asgari ücret ne kadar, kaç lira? AGİ miktarı...

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (NET-BRÜT)

2021 yılında geçerli asgari ücrete %21,56 artış yapıldı. Buna göre, asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL oldu.

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Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 brüt net asgari ücret ne kadar, kaç lira? AGİ miktarı...

2021 AGİ NE KADAR?

Bekar: 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan: 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan, 1 çocuklu: 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan, 2 çocuklu: 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan, 3 çocuklu: 456,13 TL