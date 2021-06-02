Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 brüt net asgari ücret ne kadar, kaç lira? AGİ miktarı...

Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yılın ilk altı aylık enflasyon verisine göre memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. Bu süreçte en çok merak edilenlerden biri de asgari ücret zammı oldu. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 brüt net asgari ücret ne kadar, kaç lira? İşte haberin detayları...