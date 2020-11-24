Takvim'in haberine göre, Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5.35'e yükselirse de bu maaş 2 bin 964 liraya ulaşacak. OCAK zammı yüzde 5.35 çıkarsa aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 918 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.