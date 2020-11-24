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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye beklentinin üzerinde zam müjdesi: 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte zam oranı... Emekliye beklentinin üzerinde zam müjdesi: 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte zam oranı...
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2021 ocak zammı hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Ocak zammının ne kadar olacağını merak edenler ise son dakika gelişmeleri sorgulamayı sürdürüyor. Maaşların zam oranının belirlenmesinde en önemli etken olan enflasyon rakamlarının belirlenmesine kısa süre kaldı. 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenen zam oranları için gelecek haberlere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.11.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 17:20
2021 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala emekli maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Temmuz ve Ocak ayı arasında belirlenecek enflasyon rakamına göre yeni yılda maaşlara yapılacak zam oranı belli olacak. Şimdi gözler Ocak ayında gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Yaşanan tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memurların ve emeklilerin yüzde 3'lük Ocak zammı, enflasyon farkıyla yüzde 5.35'i bulabilecek. En düşük aylık memur emeklilerinde 2 bin 964 lira olacak. İşte emeklilere yapılacak zam miktarı;
Takvim'in haberine göre, Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5.35'e yükselirse de bu maaş 2 bin 964 liraya ulaşacak. OCAK zammı yüzde 5.35 çıkarsa aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 918 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.
Yeni Ekonomi Programı'nda 2020 enflasyonu yüzde 10.5 olarak tahmin edildi. Buna göre; 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4.49 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.49, memur emeklilerininki yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49 yükselecek.
TÜFE TAHMİNİ % 10.5
Yeni Ekonomi Programı'nda 2020 enflasyonu yüzde 10.5 olarak tahmin edildi. Buna göre; 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4.49 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.49, memur emeklilerininki yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49 yükselecek.