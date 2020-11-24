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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 4D'li taşeron işçilere müjde: Taşeron ve kamu işçilerinin 4. tediye ödemeleri ne zaman? İşte ilave tediye tarihleri... 4D'li taşeron işçilere müjde: Taşeron ve kamu işçilerinin 4. tediye ödemeleri ne zaman? İşte ilave tediye tarihleri... Taşeron ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği 4. ilave tediyelerin tarihleri açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ödemelerin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Yılda 4 taksit ile yapılan 52 günlük ödemelerin ilk üç taksitleri tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler dördüncü ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, taşeron ve kamu işçilerinin 4. tediye ödemeleri ne zaman? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 24.11.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 17:03
4D'li taşeron işçilere müjdeli haber geldi. 2020 yılının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, taşeron işçilerinin heyecanla beklediği tediyelerin dördüncü taksit ödeme tarihi belli oldu. İlk ödemeler 31 Ocak, ikinci ödemler 22 Mayıs, üçüncü ödemeler ise 27 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti. Taşeron işçilerin dördüncü ilave tediye ödeme tarihini ve tüm gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 4. TAKSİT TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.
TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.