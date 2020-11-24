4D'li taşeron işçilere müjde: Taşeron ve kamu işçilerinin 4. tediye ödemeleri ne zaman? İşte ilave tediye tarihleri...

Taşeron ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği 4. ilave tediyelerin tarihleri açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ödemelerin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Yılda 4 taksit ile yapılan 52 günlük ödemelerin ilk üç taksitleri tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler dördüncü ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, taşeron ve kamu işçilerinin 4. tediye ödemeleri ne zaman? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 17:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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