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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye beklentinin üzerinde zam geliyor! 2021 Ocak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük... Emekliye beklentinin üzerinde zam geliyor! 2021 Ocak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...
2021 Ocak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Emeklilerin yeni yılda alacakları maaş zammı Ocak ayında belli olacak. 2020 yılının son 6 ayının enflasyon rakamlarına göre belirlenecek zam oranı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yaklaşık 13 milyon emekli için belirlenecek zam oranı için ekonomi uzmanları beklentilerini açıklıyor. Ayrıca emekli vatandaşlar yılda iki kez ikramiye almaya hak kazanıyor. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...
Giriş Tarihi: 27.11.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 17:00
Son dakika... 2021 yılında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için yeni gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında zam uygulanıyor. Bu kapsamda yeni yıla kısa süre kala yaklaşık 13 milyon emeklinin maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Yeni ekonomi programı içerisinde yıl sonu enflasyon oranları tahminleri olarak da yüzde 10.5 oranı dikkatleri çekiyor. 2020 yılının son altı aylık sürecinde ise enflasyon 4.49 olacak. Eğer tahminler tutarsa maaşların ne kadar yükseleceği belli olacak. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ 2021 OCAK AYI MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam yapılması, ikinci altı aylık dönemde ise yüzde 4 zam yapılması bekleniyor. Lakin açıklanan enflasyon verilerine göre oluşan enflasyon farkları yapılacak zam oranlarına eklenerek emeklilerin maaşlarına yansıtılacak.
Bu duruma göre Ocak ayı enflasyon farkı yüzde 2 olarak hesaplanırsa yapılacak yüzde 3 zamla birlikte emeklilerin maaşlarına yüzde 5 oranında zam yansıtılmış olacak. Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.
EMEKLİ OCAK AYI ZAMMI BELLİ GİBİ
YEP'teki enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye 2020 yılını yüzde 10.5 enflasyonla kapatacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri normal yüzde 3'lük zammın yanı sıra yüzde 0.5 enflasyon farkıyla geçinmek zorunda kalacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 4.5 zamma talim edecek.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olacak.