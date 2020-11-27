Son dakika... 2021 yılında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için yeni gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında zam uygulanıyor. Bu kapsamda yeni yıla kısa süre kala yaklaşık 13 milyon emeklinin maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Yeni ekonomi programı içerisinde yıl sonu enflasyon oranları tahminleri olarak da yüzde 10.5 oranı dikkatleri çekiyor. 2020 yılının son altı aylık sürecinde ise enflasyon 4.49 olacak. Eğer tahminler tutarsa maaşların ne kadar yükseleceği belli olacak. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...