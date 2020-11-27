4D'li taşeron işçiler için beklenen açıklama: 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı ne zaman belli olur? Yüzde 15 ve 17,5...

Son dakika... 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı ne zaman belli olur? sorusunun yanıtı uzun süredir merak ediliyor. Aralık ayına girilmesine kısa süre kala 2021 yılında taşeron işçi maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. AÇSHB tarafından açıklanacak yüzdelik zam oranı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kasım ayının ortalarına gelinmesinin ardından kadroya geçen 4D'li taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı konusunda sorgulamalar sürüyor. Binlerce işçinin merakla beklediği zam oranı hakkında tüm detaylar ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı ne zaman belli olur? Yüzde 15 ve 17,5...