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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 4D'li taşeron işçiler için beklenen açıklama: 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı ne zaman belli olur? Yüzde 15 ve 17,5... 4D'li taşeron işçiler için beklenen açıklama: 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı ne zaman belli olur? Yüzde 15 ve 17,5...
Son dakika... 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı ne zaman belli olur? sorusunun yanıtı uzun süredir merak ediliyor. Aralık ayına girilmesine kısa süre kala 2021 yılında taşeron işçi maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. AÇSHB tarafından açıklanacak yüzdelik zam oranı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kasım ayının ortalarına gelinmesinin ardından kadroya geçen 4D'li taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı konusunda sorgulamalar sürüyor. Binlerce işçinin merakla beklediği zam oranı hakkında tüm detaylar ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı ne zaman belli olur? Yüzde 15 ve 17,5...
Giriş Tarihi: 27.11.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 16:29
Son dakika... 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı ne zaman belli olur? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. AÇSHB tarafından binlerce taşeron işçinin 2021 yılında maaşlarına yapılacak zam oranı için meraklı bekleyiş sürüyor. Yeni yıla kısa süre kala 4D'li taşeron işçi maaşları için son dakika gelişmeler yaşanıyor. İşçilerin zam oranları hakkında yaşanan tüm gelişmeler ahaber.com.tr'de yer alacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oranların açıklanması bekleniyor. İşte, 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı ne zaman belli olur? Yüzde 15 ve 17,5...
GALERİ DEVAM EDİYOR 4D'Lİ TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI MI?
Taşeron işçilerin önümüzdeki yıllarda tüm mali ve ekonomik haklarının belirleneceği toplu iş sözleşmesinde tarih belli değil. Ancak taşeron işçilerin takip edebilecekleri bir süreç bulunuyor.
Bu süreç kapsamında öncelikle taşeron işçiler için daha önceki açıklanan mali ve sosyal haklar sözleşmesi sona erecek. Bu sözleşme sona ermesi için son tarih 31 Ekim. Bunun ardından taşeron işçilerin iş kolu değişecek. Ardından ise toplu iş sözleşmeleri yapılacak.
Bu çerçevde Ekim ve Kasım ayının ilk döneminde toplu iş sözleşmelerinde detaylar belli olacak.
YÜZDELİK DİLİM, EK ÖDEME ARTIŞI, MAAŞ ZAMMI
Taşeron işçiler için en önemli husus maaş zammı. Çalışma Bakanlığı'nın teklifi, Türk İş'in talebi burada önemli olurken gündemde konuşulan rakamlar yüzde 8-10 bandı ile yüzde 17.5-20 bandı olarak göze çarpıyor. Bunun dışında taşeron işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesi de gündemde.
Taşeron işçilerin maaşlarının kadroya alınmadan önceki asgari ücret oranına göre düzenlemeyi içeren yüzdelik dilimin masada olması bekleniyor. Bir diğer talep ise bayram, eğitim, düğün ve diğer alanlarda yapılan ikramiye ile ek ödemelerin yeni ekonomik duruma göre güncellenmesi.