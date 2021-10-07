Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Bu borçlarda maaşınız bloke olabilir! Maaşın 4’te 1’i eksik yatabilir…
Emekli vatandaşlar maaşlarını kamu ve özel bankalardan alabiliyor. Bazı emekliler maaşlarını aldığı bankalardan veya diğer bankalardan kredi kullanma ihtiyacı duyuyor. Bazı emeklilerin de SGK'ya borcu bulunuyor veya nafaka borcu oluyor. Ancak bu borçlarla ilgili yeni bir karar alındı. Bazı borçlarda maaşınız bloke olabilirken, bazı borçlarda da maaşlarınızın bloke olma hakkı yok. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kararın ardından işte emekli maaşlarıyla ilgili detaylar!
Giriş Tarihi: 07.10.2021
09:18 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
09:18
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş karar! Emeklilerin maaşları borçlar nedeniyle bloke edilebilirken, maaşın 4'te 1'i kadar eksik yatabiliyor. Ancak Yargıtay'ın aldığı kararla bazı borçların haczedilebileceğine bazılarının ise haczedilemeyeceğine karar verildi. Emekli maaşına yapılan haciz ve bloke işlemleri için sadece iki tür borç istisna dışında tutuluyor. İşte, emekli maaşı alanları ilgilendiren haber!
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Yargıtay kararına göre İzmir'de Y.M adlı bir emekli, bir bankadan tüketici kredisi çekti. Aynı bankadan aldığı emekli maaşından takas ve virman suretiyle tahsilat yapılmasına da muvafakat verdi. Kredi taksitleri ödeyemeyince, banka 2013 Aralık ayı başında, Emekli Maaşı hesabının dörtte birine Bloke koydu. Davacı emekli ise bankaya karşı dava açtı.
İzmir 2. Tüketici Mahkemesi, 28 Ağustos 2014'de davacı emekliyi haklı buldu. Mahkeme, tüketicinin emekli maaşına bloke konularak, borcu için takas ve mahsup yapılamayacağına ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 93. maddesi uyarınca da emekli maaşının haczedilemeyeceği gerekçeleriyle davayı kabul etti. Davacının emekli maaşına blokenin kaldırılmasına ve kesilen bin 376 lira 70 kuruşun davalı bankadan alınarak, davacı emekliye verilmesine karar verildi.
Temyizde mahkeme kararı bozuldu. Kararı veren İzmir 2. Tüketici Mahkemesi ilk kararında direnince, bu dosya YHGK'na taşındı. Kurul, bu tartışmalı dosyada ilk görüşmede karara varamadı. İkinci görüşmede tüketici mahkemesinin emekli maaşlarına bloke koyulamayacağı şeklindeki direnme kararı hukuka uygun görülerek, oy çokluğu ile onandı.
HANGİ DURUMLARDA MAAŞA BLOKE KONABİLİR?
Emekli maaşına yapılan haciz ve bloke işlemleri için sadece iki tür borç istisna dışında tutulur. Bunlardan birisi SGK'nın kendisine ait olan alacaklarıdır.