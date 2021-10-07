Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Bu borçlarda maaşınız bloke olabilir! Maaşın 4’te 1’i eksik yatabilir…

Emekli vatandaşlar maaşlarını kamu ve özel bankalardan alabiliyor. Bazı emekliler maaşlarını aldığı bankalardan veya diğer bankalardan kredi kullanma ihtiyacı duyuyor. Bazı emeklilerin de SGK'ya borcu bulunuyor veya nafaka borcu oluyor. Ancak bu borçlarla ilgili yeni bir karar alındı. Bazı borçlarda maaşınız bloke olabilirken, bazı borçlarda da maaşlarınızın bloke olma hakkı yok. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kararın ardından işte emekli maaşlarıyla ilgili detaylar!