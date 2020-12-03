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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücret son dakika: Asgari ücret zammı sonrasında maaşlar ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Toplantı saat kaçta? Net-brüt... Asgari ücret son dakika: Asgari ücret zammı sonrasında maaşlar ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Toplantı saat kaçta? Net-brüt...
Son dakika... Asgari ücret zammı sonrasında maaşlar ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2021 yılı zam oranı için 4 Aralık'ta yapılacak görüşme saati belli oldu. Yarın gerçekleşecek toplantıda teklifler ortaya çıkacak. Enflasyon rakamları ışında belirlenecek rakam için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İnternet üzerinden "Asgari ücret zammı sonrasında maaşlar ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, asgari ücret görüşmesi son detaylar...
Giriş Tarihi: 03.12.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 18:41
Son dakika... Asgari ücret zammı hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri 2021'den itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek toplantının saati açıklandı. 4 Aralık tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıdan çıkacak karar için geri sayım sürüyor. Asgari ücret ayrıca, işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği, asgari geçim indirimi (AGİ), doğum ve askerlik borçlanması gibi birçok konu başlığına da etki ediyor. İşte, Asgari ücret zammı sonrasında maaşlar ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Toplantı saat kaçta? Net-brüt...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yarın ( 4 Aralık) saat 14.00'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirecek.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, yarın resmi olarak başlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler doğrultusunda çevrim içi yapılacak.
ASGARİ ÜCRETTE 5 PARAMETRE ÖN PLANDA
Asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametrenin ön plana çıkacağı belirtiliyor.
YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.