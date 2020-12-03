Son dakika... Asgari ücret zammı hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri 2021'den itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek toplantının saati açıklandı. 4 Aralık tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıdan çıkacak karar için geri sayım sürüyor. Asgari ücret ayrıca, işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği, asgari geçim indirimi (AGİ), doğum ve askerlik borçlanması gibi birçok konu başlığına da etki ediyor. İşte, Asgari ücret zammı sonrasında maaşlar ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Toplantı saat kaçta? Net-brüt...