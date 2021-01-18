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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bakan müjdeyi verdi! SSK ve Bağ-Kur kapsamında olan o aylıklara zam geldi! İşte başvuru şartları... Bakan müjdeyi verdi! SSK ve Bağ-Kur kapsamında olan o aylıklara zam geldi! İşte başvuru şartları...
SGK'dan yapılan açıklamaya göre, SSK ve Bağ-Kur'lu kapsamında vefat edenlerden dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin aylıklarının miktarı artırıldı. Aylıklar sigortalı olarak çalışılan ve vefat edilen tarihe göre değişiklik gösteriyor. 2021 Ocak ayında birçok kesime zam yapılırken bunlardan biri de dul ve yetim aylığı oldu.
Giriş Tarihi: 18.01.2021 20:10 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 20:10
Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı olan vefat edenlerden dolayı hak sahiplerine dul ve yetim aylığı veriliyor. Milyonlarca emekli, memur, yaşlılar, engelliler ve hastasına bakanlara yapılan 2021 Ocak zammının yanı sıra bazı aylıklara da zam yapıldı. Bunlardan biri de dul ve yetim aylığı...
GALERİ DEVAM EDİYOR DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 453 lira olacak, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5.202 lira olacak. Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor.
Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.
Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.
DUL VE YETİM AYLIĞI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden dul ve yetim aylığı ile ilgili merak edilen sorular yanıtlandı. İşte SGK'dan alınan bilgilere göre, dul ve yetim aylığının detayları...
Hizmet akdine tabi 4/a sigortalısı olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?
Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde hizmet akdi ile 4/a'ya tabi çalışan kız yetimlere, Emekli Sandığı Kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a'ya tabi çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.