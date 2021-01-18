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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı için flaş açıklama! Taşeron işçi zam oranı son durum nedir? Yüzdelik dilim.... 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı için flaş açıklama! Taşeron işçi zam oranı son durum nedir? Yüzdelik dilim....
4D'li taşeron işçilerin merakla beklediği maaş zammı hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2021 yılında geçerli olacak emekli maaşı ve asgari ücret zammının belli olmasının ardından gözler taşeron işçilerin beklediği zam açıklamasına çevrildi. Altışar aylık dönemler için yüzde 4 uygulanan zam oranının artmasını talep eden taşeron işçiler, maaş zammı hakkında son dakika gelişmeleri araştırmaya başladı. İşte, taşeron işçi zam oranı son durum nedir? Yüzdelik dilim....
Giriş Tarihi: 18.01.2021 17:36 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 17:36
Taşeron işçi zam oranı son durum nedir? 4D'li taşeron işçi maaş zammı belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilere altışar aylık dönemler için yüzde 4 zam uygulanıyor. Binlerce taşeron işçi maaş zammının arttırılması yönünde talepte bulunuyor. Koronavirüs gölgesinde geçen yılın ardından, 2021'in ilk günlerde maaş zammı için son dakika gelişmeler yaşanıyor. İşte, taşeron işçi zam oranı son durum nedir? Yüzdelik dilim....
GALERİ DEVAM EDİYOR TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM
Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor. Ahaber.com.tr olarak derlediğimiz son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam ön görülüyor.
HAK-İŞ'TEN AÇIKLAMA
Hak-İş'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdi." AÇSHB'NİN TAŞERON DOSYASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı yer alıyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.
MASADA YER ALAN MAAŞ ORANLARI
Türk-İş Sendikası'nın teklifi: Geçtiğimiz dönemlerde sağlanan yüzde 4'lük oranların ardından sendikanın çok yüksek banttan bir zam oranı talep etmesi bekleniyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın teklifi: AÇSBH'nin taşeron işçi maaş zam oranlarına ilişkin talebinde 2020 asgari ücret zam oranı, 2020 enflasyon oranı ve 2021 enflasyon hedeflerine göre bir oran sunması öngörülüyor.