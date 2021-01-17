Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
17 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 2021 Ocak güncel zamlı sigara fiyat listesi: Yeni yıl itibariyle Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu? 2021 Ocak güncel zamlı sigara fiyat listesi: Yeni yıl itibariyle Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?
Ocak 2021 sonrasında güncel sigara fiyat listesi sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sigara vergi oranlarında yaşanan güncelleme sonrasında fiyatların alacağı son hal merak ediliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Hal böyle olunca, zamlı sigara fiyat listesi tüketiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni yılda fiyatların zamlanıp zamlanmayacağı merak ediliyor. İşte, Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 17.01.2021 18:30
2021 Ocak güncel zamlı sigara fiyat listesi: Yeni yıl itibariyle Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılı yaşadığımız günlerde sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı ise merak ediliyor. Resmi Gazete'de duyurulan kararla sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Son dakika haberinin ardından güncel fiyat listesi sorgulanmaya başladı. Son dakika gelişmesinin ardından sigara fiyatları sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, yeni yıl itibariyle Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?
GALERİ DEVAM EDİYOR SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?
Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
SİGARA ÖTV ORANI NE OLDU?
Resmi Gazete'de yer alan tütün ürünleri ile ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Yüzde 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranları, Resmi Gazete'deki karar ile yüzde 63'e düşürülürken, maktu vergi tutarlarına zam geldi.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Aralık ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL