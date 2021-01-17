2021 Ocak güncel zamlı sigara fiyat listesi: Yeni yıl itibariyle Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılı yaşadığımız günlerde sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı ise merak ediliyor. Resmi Gazete'de duyurulan kararla sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Son dakika haberinin ardından güncel fiyat listesi sorgulanmaya başladı. Son dakika gelişmesinin ardından sigara fiyatları sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, yeni yıl itibariyle Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?