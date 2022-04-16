HaberlerGaleri🔔Emekliye bayramdan sonra zam var mı? 🔊Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak! 👉2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?
🔔Emekliye bayramdan sonra zam var mı? 🔊Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak! 👉2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?
Emekli ikramiyesi için heyecan dolu geri sayım başlamışken bir yandan da bayramdan sonra emekliye zam iddiaları kafaları karıştırıyor. Peki Emekliye bayramdan sonra zam var mı? Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.100 TL olarak milyonlarca vatandaşın hesabına yatacak olan ikramiye miktarı toplamda 4 bini bulacak mı? Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak? 2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?
Giriş Tarihi: 16.04.2022 15:54Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 15:54
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🔊Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak?🔔Emekliye bayramdan sonra zam var mı? 👉2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?
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🔊Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak?🔔Emekliye bayramdan sonra zam var mı? 👉2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?
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🔊Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak?🔔Emekliye bayramdan sonra zam var mı? 👉2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?
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🔊Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak?🔔Emekliye bayramdan sonra zam var mı? 👉2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?
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15
🔊Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak?🔔Emekliye bayramdan sonra zam var mı? 👉2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?