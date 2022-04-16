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Haberler Galeri 🔔Emekliye bayramdan sonra zam var mı? 🔊Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak! 👉2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?

🔔Emekliye bayramdan sonra zam var mı? 🔊Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak! 👉2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?

Emekli ikramiyesi için heyecan dolu geri sayım başlamışken bir yandan da bayramdan sonra emekliye zam iddiaları kafaları karıştırıyor. Peki Emekliye bayramdan sonra zam var mı? Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.100 TL olarak milyonlarca vatandaşın hesabına yatacak olan ikramiye miktarı toplamda 4 bini bulacak mı? Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak? 2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?

Giriş Tarihi: 16.04.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 15:54
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🔊Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak?🔔Emekliye bayramdan sonra zam var mı? 👉2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?
🔊Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak?🔔Emekliye bayramdan sonra zam var mı? 👉2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?

Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında emekli bayram ikramiyesi yer alıyor ve zamlı olarak yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL olarak hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez hesaplara yatırılıyordu. 2022 asgari ücret ve diğer haklara yapılan artışla birlikte ikramiyelerde de yükseliş yapılıp yapılmayacağı öğrenilmek isteniyor ve son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bir yandan da sosyal medyada dolaşan emekliye bayramdan sonra zam iddiaları da yer alıyor. Peki 2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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🔊Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak?🔔Emekliye bayramdan sonra zam var mı? 👉2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?
🔊Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak?🔔Emekliye bayramdan sonra zam var mı? 👉2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?

Emekli ve memurlar için ek zammı içeren yasal düzenleme Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için taban 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 30.95'e çıktı.

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🔊Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak?🔔Emekliye bayramdan sonra zam var mı? 👉2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?
🔊Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak?🔔Emekliye bayramdan sonra zam var mı? 👉2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?

Emekliler, 2018'de başlayan ve Ramazan ile Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen ikramiyelerdeki artışı merak ediyor. Ankara kulislerinde emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin arttırılacağı konuşuluyor.

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🔊Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak?🔔Emekliye bayramdan sonra zam var mı? 👉2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?
🔊Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak?🔔Emekliye bayramdan sonra zam var mı? 👉2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?

1.000 TL bayram ikramiyesi alan emekliler son yapılan zamla 1.100 TL ödeme almışlardı.

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🔊Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak?🔔Emekliye bayramdan sonra zam var mı? 👉2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?
🔊Emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak mı yatacak?🔔Emekliye bayramdan sonra zam var mı? 👉2.000 TL bayram ikramiyesi olacak mı?

Milyonlarca emekliye bayram arifesinde rahatlatan ikramiye ödemelerinde neredeyse %100 zam yapılacağı, her iki bayramda yapılacak ödemenin toplam 4.000 TL olacağı konuşuluyor. Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL emeklilere ikramiye ödenmesi gündemde.