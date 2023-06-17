17 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliye bayram öncesi çifte müjde! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor! İşte ödeme takvimi

Emekliye bayram öncesi çifte müjde! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor! İşte ödeme takvimi

Son dakika haberi | Milyonlarca emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatmaya başlıyor. Bugün başlayan ödemeler 23 Haziran'a kadar tamamlanacak ve emekliler bayram öncesi ikramiyelerini almış olacak. Bu kapsamda 14,4 milyon emekliye yaklaşık olarak 25,7 milyar TL'lik bayram ikramiyesi ödenecek. Emekliler ayrıca ikramiyenin yanı sıra maaşlarını da bayram öncesinde almış olacak.

Giriş Tarihi: 17.06.2023 07:50
  • 1
  • 11
Emekliye bayram öncesi çifte müjde! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor! İşte ödeme takvimi

Çalışanların ve emeklilerin enflasyona karşı ezdirilmemesi için son 2 yılda önemli düzenlemeleri hayata geçiren hükümet, temmuz zammı için hazırlıklarını sürdürürken, bayram öncesi maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Emekliye bayram öncesi çifte müjde! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor! İşte ödeme takvimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-23 Haziran'da ödeneceğini bildirdi.

  • 3
  • 11
Emekliye bayram öncesi çifte müjde! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor! İşte ödeme takvimi

İLK ÖDEME BUGÜN
Buna göre, SSK kapsamında gelir/ aylık alanlardan ödeme günü 17, 18 olanlara 17 Haziran'da, ödeme günü 19, 20 olanlara 18 Haziran'da, ödeme günü 21, 22 olanlara 19 Haziran'da, 23, 24 olanlara 20 Haziran'da ve 25, 26 olanlara 21 Haziran'da ödeme yapılacak.

  • 4
  • 11
Emekliye bayram öncesi çifte müjde! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor! İşte ödeme takvimi

Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 22 Haziran'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek. Bu kapsamda 14.4 milyon emeklinin hesabına toplam 25.7 milyar lira tutarında bayram ikramiyesi aktarılacak.

  • 5
  • 11
Emekliye bayram öncesi çifte müjde! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor! İşte ödeme takvimi

ZAM İÇİN GERİ SAYIM
Milyonlarca emekli, memur ve işçinin gözü kulağı temmuz zammına çevrildi. Beş aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.26, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13.13 zammı cebine koydu. 5 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonu ve refah payı ile birlikte emekliye zam yüzde 30'u aşacak.