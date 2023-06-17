Emekliye bayram öncesi çifte müjde! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor! İşte ödeme takvimi

Son dakika haberi | Milyonlarca emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatmaya başlıyor. Bugün başlayan ödemeler 23 Haziran'a kadar tamamlanacak ve emekliler bayram öncesi ikramiyelerini almış olacak. Bu kapsamda 14,4 milyon emekliye yaklaşık olarak 25,7 milyar TL'lik bayram ikramiyesi ödenecek. Emekliler ayrıca ikramiyenin yanı sıra maaşlarını da bayram öncesinde almış olacak.