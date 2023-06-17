17 Haziran 2023, Cumartesi
4D, Kamu işçisine ilave tediye tarihleri 2023 | İlave tediye 1. taksit ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Haziran 2023 işçi tediye ne kadar?
Kamu işçilerine tediye tarihleri netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte 1. ve 2. işçiye ikramiye ödemelerinin tarihleri açıklandı. Milyonlarca işçiye can suyu olan ödemeler her sene devlet tarafından sağlanıyor. Peki ilave tediye 1. taksit ödemeleri yattı mı, ne zaman? Haziran 2023 işçi tediye ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 10:34
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