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Haberler Galeri 4D, Kamu işçisine ilave tediye tarihleri 2023 | İlave tediye 1. taksit ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Haziran 2023 işçi tediye ne kadar?

4D, Kamu işçisine ilave tediye tarihleri 2023 | İlave tediye 1. taksit ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Haziran 2023 işçi tediye ne kadar?

Kamu işçilerine tediye tarihleri netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte 1. ve 2. işçiye ikramiye ödemelerinin tarihleri açıklandı. Milyonlarca işçiye can suyu olan ödemeler her sene devlet tarafından sağlanıyor. Peki ilave tediye 1. taksit ödemeleri yattı mı, ne zaman? Haziran 2023 işçi tediye ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 10:34
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4D, Kamu işçisine ilave tediye tarihleri 2023 | İlave tediye 1. taksit ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Haziran 2023 işçi tediye ne kadar?

Kamu işçilerine tediye tarihleri netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte 1. ve 2. işçiye ikramiye ödemelerinin tarihleri açıklandı. Milyonlarca işçiye can suyu olan ödemeler her sene devlet tarafından sağlanıyor. Peki ilave tediye 1. taksit ödemeleri yattı mı, ne zaman? Haziran 2023 işçi tediye ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4D, Kamu işçisine ilave tediye tarihleri 2023 | İlave tediye 1. taksit ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Haziran 2023 işçi tediye ne kadar?

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kamu işçilerine ödenecek ikramiye tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Kamuda çalışan işçilere 2023'te verilecek ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran'da, 2. yarısı ise 18 Aralık'ta ödenecek.

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4D, Kamu işçisine ilave tediye tarihleri 2023 | İlave tediye 1. taksit ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Haziran 2023 işçi tediye ne kadar?

Resmi Gazetede yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere anılan Kanunun 3. maddesine göre; 2023 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 23/6/2023 diğer yarısının ise 18/12/2023 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3. ve 4. maddeleri gereğince karar verilmiştir."

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4D, Kamu işçisine ilave tediye tarihleri 2023 | İlave tediye 1. taksit ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Haziran 2023 işçi tediye ne kadar?

İLAVE TEDİYE (İKRAMİYE) NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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4D, Kamu işçisine ilave tediye tarihleri 2023 | İlave tediye 1. taksit ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Haziran 2023 işçi tediye ne kadar?

TEDİYEYİ KİMLER ALABİLİR?

"Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin;

"Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. "