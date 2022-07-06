06 Temmuz 2022, Çarşamba
Emekliye bayram öncesi 3.750 TL ödeme! SSK, Bağ-Kurlu, 4A-4B-4C'linin yüzünü güldürecek! Maaşı 2.750, 3.500, 4.000 TL olanlar...
Emekliler bankaların sunduğu promosyon ödemeleri ile ek gelir elde edebiliyor. Milyonlarca emekli bayram öncesi promosyon ödeme miktarlarını gündemin ilk sırasında yer alıyor. Emekli promosyon miktarları maaşlara ve bankalara göre değişkenlik gösteriyor. SSK'lı, Bağ-Kur'lu, Emekli Sandığı mensunu emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar yararlanıyor. Ödeme imkanından yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. 3 yıllık taahhüd anlaşması ile ödemeler hesaplara yatırılıyor. İşte, bankaların güncel promosyon ödeme miktarları...
Giriş Tarihi: 06.07.2022 19:35
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19