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Haberler Galeri Emekliye bayram öncesi 3.750 TL ödeme! SSK, Bağ-Kurlu, 4A-4B-4C'linin yüzünü güldürecek! Maaşı 2.750, 3.500, 4.000 TL olanlar...

Emekliye bayram öncesi 3.750 TL ödeme! SSK, Bağ-Kurlu, 4A-4B-4C'linin yüzünü güldürecek! Maaşı 2.750, 3.500, 4.000 TL olanlar...

Emekliler bankaların sunduğu promosyon ödemeleri ile ek gelir elde edebiliyor. Milyonlarca emekli bayram öncesi promosyon ödeme miktarlarını gündemin ilk sırasında yer alıyor. Emekli promosyon miktarları maaşlara ve bankalara göre değişkenlik gösteriyor. SSK'lı, Bağ-Kur'lu, Emekli Sandığı mensunu emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar yararlanıyor. Ödeme imkanından yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. 3 yıllık taahhüd anlaşması ile ödemeler hesaplara yatırılıyor. İşte, bankaların güncel promosyon ödeme miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2022 19:35
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Emekliye bayram öncesi 3.750 TL ödeme! SSK, Bağ-Kurlu, 4A-4B-4C’linin yüzünü güldürecek! Maaşı 2.750, 3.500, 4.000 TL olanlar...

Emekli promosyon ödeme miktarları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüd edenlere promosyon imkanı sağlanıyor. Bankalar tarafından güncel promosyon miktarları Temmuz ayı itibariyle duyuruldu. İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank, İNG, TEB, Fibabanka, Denizbank ve diğer bankaların promosyon ödemelerini haberimizde derledik. İşte, en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye bayram öncesi 3.750 TL ödeme! SSK, Bağ-Kurlu, 4A-4B-4C’linin yüzünü güldürecek! Maaşı 2.750, 3.500, 4.000 TL olanlar...

GARANTİ BBVA'DAN EMEKLİLERE 5.000 TL PROMOSYON

Bankaların promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor. Promosyon miktarını son artıran banka Garnati BBVA oldu. Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 5.000 TL'ye varan promosyon veriyor. Üstelik emekli yakınlarını davet edenlere de her bir yakını için 250 TL ödül sunuyor.

Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemesinden, 1 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında , gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanıyor. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor. Promosyon ödemesi için SGK'nın belirlemiş olduğu koşullar geçerli

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Emekliye bayram öncesi 3.750 TL ödeme! SSK, Bağ-Kurlu, 4A-4B-4C’linin yüzünü güldürecek! Maaşı 2.750, 3.500, 4.000 TL olanlar...

Birden fazla maaş ödemesi alıp, bu maaşları için promosyon talebinde bulunulması durumunda maaşların toplamı dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesi yapılıyor.

Promosyon ödemesi, müşterinin "Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi"ni imzalaması sonrasında, en geç bankaya ilk maaşın yatmasına istinaden 3 iş günü içinde gerçekleştirilecek.

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Emekliye bayram öncesi 3.750 TL ödeme! SSK, Bağ-Kurlu, 4A-4B-4C’linin yüzünü güldürecek! Maaşı 2.750, 3.500, 4.000 TL olanlar...

İŞ BANKASI'NDAN 5 BİN TL PROMOSYON

Maaşını İş Bankası'ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor.

Promosyon imkanından yararanmak steyen tüm emekliler internet aracılığı ile ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını bankaya taşıyabiliyor.

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Emekliye bayram öncesi 3.750 TL ödeme! SSK, Bağ-Kurlu, 4A-4B-4C’linin yüzünü güldürecek! Maaşı 2.750, 3.500, 4.000 TL olanlar...

EMEKLİ MAAŞIMI İŞ BANKASI'NDAN NASIL ALIRIM?

Yeni emekli olacaklar; SSK veya Bağkur'dan emekli olacaklar ise SGK İl Müdürlüklerine şahsen başvurarak İş Bankası'nı tercih edebiliyor.

Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise, çalışmakta oldukları kuruma verecekleri dilekçede maaş ödemelerine aracılık edecek banka olarak İş Bankası'nı seçebiliyor.

Bu işlemlerin ardından yapılması gereken, internet şubesi veya İş Bankası şubeleri aracılığıyla emekli maaşını İş Bankası'ndan almak istediği hesabı belirlemek için talimat vermek ve promosyon başvurusunda bulunmak.

Yeni emekli olan kişilerin ilk maaş, ikramiye ve diğer ödemeler adı altında İş Bankası'na gönderilen ödemelerini almak üzere öncelikle banka şubelerine müracaat etmesi gerekiyor.