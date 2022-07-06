Emekliye bayram öncesi 3.750 TL ödeme! SSK, Bağ-Kurlu, 4A-4B-4C’linin yüzünü güldürecek! Maaşı 2.750, 3.500, 4.000 TL olanlar...

GARANTİ BBVA'DAN EMEKLİLERE 5.000 TL PROMOSYON

Bankaların promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor. Promosyon miktarını son artıran banka Garnati BBVA oldu. Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 5.000 TL'ye varan promosyon veriyor. Üstelik emekli yakınlarını davet edenlere de her bir yakını için 250 TL ödül sunuyor.

Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemesinden, 1 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında , gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanıyor. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor. Promosyon ödemesi için SGK'nın belirlemiş olduğu koşullar geçerli