04 Eylül 2021, Cumartesi
Başvuru sonrasında anında silinecek! Fatura devlet tarafından ödeniyor! Aylık 107 liraya yakın...
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlayan geneş sağlık sigortası ve prim borcu olanların elini rahatlatacak hamleler geldi. Sigortalı çalışmayan vatandaşlar primilerini yatırarak sağlık hizmetlerinden kolaylıkla yararlanabiliyor. Diğer yandan ödeme gücü olmayan vatandaşların ise faturaları devlet tarafından ödeniyor. Başvuruları tamamlanan adaylar için gerekli ödemeler belirlenen hususlar çerçevesinde yapılıyor. Konuyla ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, GSS hakkında yaşanan son gelişmeler haberimizde...
Giriş Tarihi: 04.09.2021 19:35 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 19:35
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