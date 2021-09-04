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Haberler Galeri Başvuru sonrasında anında silinecek! Fatura devlet tarafından ödeniyor! Aylık 107 liraya yakın...

Başvuru sonrasında anında silinecek! Fatura devlet tarafından ödeniyor! Aylık 107 liraya yakın...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlayan geneş sağlık sigortası ve prim borcu olanların elini rahatlatacak hamleler geldi. Sigortalı çalışmayan vatandaşlar primilerini yatırarak sağlık hizmetlerinden kolaylıkla yararlanabiliyor. Diğer yandan ödeme gücü olmayan vatandaşların ise faturaları devlet tarafından ödeniyor. Başvuruları tamamlanan adaylar için gerekli ödemeler belirlenen hususlar çerçevesinde yapılıyor. Konuyla ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, GSS hakkında yaşanan son gelişmeler haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2021 19:35 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 19:35
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Başvuru sonrasında anında silinecek! Fatura devlet tarafından ödeniyor! Aylık 107 liraya yakın...

Başvuru sonrasında anında silinecek. Fatura devlet tarafından ödeniyor. Aylık 107 liraya yakın ödeme imkanı sağlanıyor. Bugüne kadar hiçbir gelir testi yaptırmayan vatandaşlar, 30 Kasım'a kadar gelir tesbiti yaptırmaları halinde hane içindeki gelirinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti durumunda borçları silinecek, primi devlet tarafından ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu konuyla ilgili merak edilen tüm hususlara cevap verdi. Sizler için genel sağlık sigortasının detaylarını haberimizde derledik. İşte, sağlık primi hakkında merak edilen tüm gelişmeler...

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Başvuru sonrasında anında silinecek! Fatura devlet tarafından ödeniyor! Aylık 107 liraya yakın...

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAVRAMI NEYİ İFADE EDİYOR?

Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade ediyor. Ekonomik gücü, isteğine bakılmadan ortaya çıkacak hastalık riskine karşı sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişimi sağlıyor.

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Başvuru sonrasında anında silinecek! Fatura devlet tarafından ödeniyor! Aylık 107 liraya yakın...

GENEL SAĞLIK SİGORTASI HANGİ TARİHTEN İTİBAREN ZORUNLU HALE GELDİ VE KİMLER GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA?

Zorunlu olarak herkesin genel sağlık sigortası kapsamına alınması Ocak 2012'de başladı. Kapsam dışı olarak adlandırılan banka sandıkları mensupları, hükümlü tutuklular, yurt dışından sağlık hizmeti alma hakkı olanlar denilen kesim hariç olmak üzere Türkiye'de ikamet eden herkes genel sağlık sigortası kapsamında yer alıyor. Sigortalı çalışan, kendi nam ve hesabına çalışan, devlet memuru olan, 65 yaş aylığı alan, şeref aylığı alan, stajyer avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan herkes genel sağlık sigortası kapsamında bulunuyor.

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Başvuru sonrasında anında silinecek! Fatura devlet tarafından ödeniyor! Aylık 107 liraya yakın...

BU YIL İÇİN GSS PRİM TUTARI NE KADARDIR?

Geliri brüt asgari üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 3'ü tutarındadır. Bu nedenle bu yıl için bu kapsamdaki kişilerin ödeyeceği prim tutarı aylık 107.33 lira.

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Başvuru sonrasında anında silinecek! Fatura devlet tarafından ödeniyor! Aylık 107 liraya yakın...

PRİMİNİ KENDİ CEBİNDEN ÖDEYENLER İLE PRİMLERİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANAN GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI İÇİN SAĞLIKTAN YARARLANMA ŞARTLARI AYNI MIDIR?

Eski yeşil kartlılar sağlık hizmet sunucularına müracaat etmeleri halinde herhangi bir şart aranmıyor. Primini kendi cebinden ödeyen kişiler için ise 2 temel kural var; bu kişilerin 30 gün prim ödemesinin bulunması ve 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması gerekiyor. Daha önce hiç gelir testi yaptırmayan GSS sigortalılarının, 30 Kasım 2021'e kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.