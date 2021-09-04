Başvuru sonrasında anında silinecek! Fatura devlet tarafından ödeniyor! Aylık 107 liraya yakın...

PRİMİNİ KENDİ CEBİNDEN ÖDEYENLER İLE PRİMLERİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANAN GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI İÇİN SAĞLIKTAN YARARLANMA ŞARTLARI AYNI MIDIR?

Eski yeşil kartlılar sağlık hizmet sunucularına müracaat etmeleri halinde herhangi bir şart aranmıyor. Primini kendi cebinden ödeyen kişiler için ise 2 temel kural var; bu kişilerin 30 gün prim ödemesinin bulunması ve 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması gerekiyor. Daha önce hiç gelir testi yaptırmayan GSS sigortalılarının, 30 Kasım 2021'e kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.