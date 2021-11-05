5.5 milyon kişiyi etkileyecek! En düşük çalışan maaşı 4.500 TL’yi aşacak! Son 2 ay çok kritik!

2019'daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45'lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.Ocak 2022'de açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü geçmesi halinde hem yeni toplu sözleşme zammı olan yüzde 5, hem de fark eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ekim ayı enflasyonunu açıkladı ve aylık enflasyon yüzde 2.39 oldu.