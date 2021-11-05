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5.5 milyon kişiyi etkileyecek! En düşük çalışan maaşı 4.500 TL’yi aşacak! Son 2 ay çok kritik!
En düşük çalışan maaşı 4.500 TL'yi aşacak! 5.5 milyon kişinin kazancını etkileyecek maaşlarda değişiklik yaşanacak. Enflasyon verileri memur ve memur emeklisinin 2022 başında alacağı maaşları etkileyecek. Her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa maaşlara fark da ekleniyor. Enflasyon farkı Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere her 6 aylık dönemde zamlara yansıtılıyor. Geride kalan 4 ayın ardından 2022'nin ilk zammı için tahminler ortaya çıktı. En düşük memur maaşının 4.500 TL'yi aşması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 05.11.2021 11:50Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 15:35