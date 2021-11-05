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Haberler Galeri 5.5 milyon kişiyi etkileyecek! En düşük çalışan maaşı 4.500 TL’yi aşacak! Son 2 ay çok kritik!

5.5 milyon kişiyi etkileyecek! En düşük çalışan maaşı 4.500 TL’yi aşacak! Son 2 ay çok kritik!

En düşük çalışan maaşı 4.500 TL'yi aşacak! 5.5 milyon kişinin kazancını etkileyecek maaşlarda değişiklik yaşanacak. Enflasyon verileri memur ve memur emeklisinin 2022 başında alacağı maaşları etkileyecek. Her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa maaşlara fark da ekleniyor. Enflasyon farkı Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere her 6 aylık dönemde zamlara yansıtılıyor. Geride kalan 4 ayın ardından 2022'nin ilk zammı için tahminler ortaya çıktı. En düşük memur maaşının 4.500 TL'yi aşması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 05.11.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 15:35
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5.5 milyon kişiyi etkileyecek! En düşük çalışan maaşı 4.500 TL’yi aşacak! Son 2 ay çok kritik!

5.5 milyon kişiyi etkileyecek maaş zammı için sayılı gün kaldı. En düşük çalışan maaşı 4.500 TL'yi aşacak! Son 2 ay çok kritik. Milyonlarca memur ve memur emeklisine 2022 başında zam geliyor. Toplu sözleşme zammıyla belirlenen enflasyon farkları ve maaş zamları, Ocak ayında maaşa yansıtılıyor. Son hesaplanan zamlara göre; eğer enflasyonda düşüş olmazsa maaşların 4.500 TL'nin üstüne çıkacağı düşünülüyor.

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5.5 milyon kişiyi etkileyecek! En düşük çalışan maaşı 4.500 TL’yi aşacak! Son 2 ay çok kritik!

Memur ve memur emeklisinin gözü 2022 maaş zammında. 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak.

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5.5 milyon kişiyi etkileyecek! En düşük çalışan maaşı 4.500 TL’yi aşacak! Son 2 ay çok kritik!

Her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

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5.5 milyon kişiyi etkileyecek! En düşük çalışan maaşı 4.500 TL’yi aşacak! Son 2 ay çok kritik!

Diğer yandan memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmişti.

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5.5 milyon kişiyi etkileyecek! En düşük çalışan maaşı 4.500 TL’yi aşacak! Son 2 ay çok kritik!

2019'daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45'lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.Ocak 2022'de açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü geçmesi halinde hem yeni toplu sözleşme zammı olan yüzde 5, hem de fark eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ekim ayı enflasyonunu açıkladı ve aylık enflasyon yüzde 2.39 oldu.