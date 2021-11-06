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Asgari ücret için flaş adım! Bakanlık harekete geçti! 2022 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Milyonları rahatlatacak

Asgari ücret 2022 zammı ne kadar olacak? Milyonlarca işçi yeni asgari ücret zammını bekliyor. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirleneceğini bildiren Bakan Bilgin, zammın belirlenmesi için kapsamlı çalışma yapıldığını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2022 zammı ne kadar? İşte son gelişmeler...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 06.11.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 15:09
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Asgari ücret için flaş adım! Bakanlık harekete geçti! 2022 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Milyonları rahatlatacak

Asgari ücret 2022 zammı ne kadar olacak? Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete 2022 yılı için ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Milyonlarca işçinin alacağı maaş zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Bakan Vedat Bilgin, asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeleri açıkladı. Peki, 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret için flaş adım! Bakanlık harekete geçti! 2022 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Milyonları rahatlatacak

ASGARİ ÜCRET İÇİN FLAŞ ADIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Bilgin, asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Asgari ücret için flaş adım! Bakanlık harekete geçti! 2022 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Milyonları rahatlatacak

TÜRKİYE ÇAPINDA BİR ARAŞTIRMA YAPILIYOR

Bakan Bilgin, asgari ücret ile ilgili şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili hepimizin yaptığı hesaplar, bizim de yaptığımız değerlendirmeler var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bunun için Türkiye çapında bir araştırma yaptırıyorum.

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Asgari ücret için flaş adım! Bakanlık harekete geçti! 2022 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Milyonları rahatlatacak

Yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan, farklı düzeylerde yani küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan işçileri, işverenleri, profesyonel yöneticileri bir de konuyla doğrudan doğruya alakası olmayan esnaf gibi başka mesleklerden insanları kapsayan bir araştırmayla toplumun beklentilerini, temennilerini ve mümkün olabileni ortaya koymaya çalışan bir araştırma yapıyoruz.

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Asgari ücret için flaş adım! Bakanlık harekete geçti! 2022 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Milyonları rahatlatacak

Bu sadece bir anket çalışması değil. Daha derinlemesine bir çalışmayla bunu ortaya koyacağız. Bu bizim için kamuoyu beklentisini, algısını gösterme şeklinde bir çalışma olacak. İşçilerimizi koruyan, asgari ücret meselesini Türkiye'nin gündeminden çıkaracak bazı düzenlemelerle bir rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim."