Asgari ücret için flaş adım! Bakanlık harekete geçti! 2022 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Milyonları rahatlatacak

Asgari ücret 2022 zammı ne kadar olacak? Milyonlarca işçi yeni asgari ücret zammını bekliyor. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirleneceğini bildiren Bakan Bilgin, zammın belirlenmesi için kapsamlı çalışma yapıldığını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2022 zammı ne kadar? İşte son gelişmeler...