Emekliye ayın son ek kazanç jesti! 31 Temmuz 17.00’ye kadar başvurun! 4A, 4B, 4C Kök maaş+10.000 TL promosyonu! 7.500, 8.125, 8.750 TL....

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2023 Temmuz ile 2024 Ocak ayları arasında memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan yeni düzenleme kapsamında, 6 aylık dönemde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Meclis tarafından onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte, en düşük maaşın 7 bin 500 lira olduğu uygulama devam ediyor. İşte detayları...