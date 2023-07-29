29 Temmuz 2023, Cumartesi
Emekliye ayın son ek kazanç jesti! 31 Temmuz 17.00'ye kadar başvurun! 4A, 4B, 4C Kök maaş+10.000 TL promosyonu! 7.500, 8.125, 8.750 TL....
2023 Temmuz ile 2024 Ocak ayları arasında memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan yeni düzenleme kapsamında, 6 aylık dönemde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Meclis tarafından onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte, en düşük maaşın 7 bin 500 lira olduğu uygulama devam ediyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 29.07.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 08:37
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20