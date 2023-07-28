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120 prim günü olana müjde! SGK tarafından hesaplara geçiyor! Şartları karşılayana 520 TL yatıyor!
SGK tarafından sağlanan ödeneklerle ilgili detaylar merak ediliyor. Sağlanan yardım ödemelerinde belirli şartlar aranıyor. Belirli prim gününe sahip olan ve şartları sağlayan vatandaşların hesaplarına ödemeler yatırılıyor. 520 TL nakit yardımından faydalanmak isteyenler için gerekli tüm detayları haberimizde yer verdik. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...