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120 prim günü olana müjde! SGK tarafından hesaplara geçiyor! Şartları karşılayana 520 TL yatıyor!

SGK tarafından sağlanan ödeneklerle ilgili detaylar merak ediliyor. Sağlanan yardım ödemelerinde belirli şartlar aranıyor. Belirli prim gününe sahip olan ve şartları sağlayan vatandaşların hesaplarına ödemeler yatırılıyor. 520 TL nakit yardımından faydalanmak isteyenler için gerekli tüm detayları haberimizde yer verdik. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2023 17:58 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 18:09
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120 prim günü olana müjde! SGK tarafından hesaplara geçiyor! Şartları karşılayana 520 TL yatıyor!

Emeklilik ve sigortalılık işlemlerinin yanı sıra çok çeşitli alanlarda nakit desteklerinde de bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında hesaplara 520 TL yatacak. Bu yardımı almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı şartlar bulunuyor. İşte ödeneğin detayları...

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120 prim günü olana müjde! SGK tarafından hesaplara geçiyor! Şartları karşılayana 520 TL yatıyor!

Emeklilik ve sigortalılık işlemlerinin yanı sıra çok çeşitli alanlarda nakit desteklerinde de bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu, kadınları ilgilendiren emzirme ödeneğine ilişkin yeni bir bilgilendirmede bulundu. Kamu kurumu tarafından yapılmış olan resmi açıklamaya göre ilgili şartları sağlayan tüm çocuklu annelere tek seferliğine 520 TL tutarında nakit desteği verilecek.

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120 prim günü olana müjde! SGK tarafından hesaplara geçiyor! Şartları karşılayana 520 TL yatıyor!

120 GÜN ŞARTI BULUNUYOR!

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.

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120 prim günü olana müjde! SGK tarafından hesaplara geçiyor! Şartları karşılayana 520 TL yatıyor!

KİMLERE VERİLİR?

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenir.

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120 prim günü olana müjde! SGK tarafından hesaplara geçiyor! Şartları karşılayana 520 TL yatıyor!

Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a'lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b'li) çalışan sigortalının yararlanabildiği bir ödeme türü olup, kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapılmakta olup bu kişilere emzirme ödeneği ödenmez.