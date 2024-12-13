Emekliye Asgari Ücretle Refah Payı Zammı | 2025’te SSK, BAĞ-Kur’luya %17’lik tablo oluştu! İşte A’dan Z’ye hesaplama…

Asgari Ücrette Olası Artış Senaryoları

Uzmanlar, 2024 yılı için asgari ücrette %35-40 arasında bir artış öngörüyor. Bu durumda, net asgari ücretin 23.000 ile 24.500 TL arasında olabileceği tahmin ediliyor. Asgari ücretin yüksek oranda artırılması, yalnızca düşük ücretli çalışanları değil, emekliler ve memurlar için de önemli bir maaş artışı sağlayacak. Ayrıca, bu artışın özellikle emekli maaşlarına yansıması, geçmiş yıllarda olduğu gibi refah payı düzenlemesiyle yapılabilir.