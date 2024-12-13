13 Aralık 2024, Cuma
Emekliye Asgari Ücretle Refah Payı Zammı | 2025’te SSK, BAĞ-Kur’luya %17’lik tablo oluştu! İşte A’dan Z’ye hesaplama…
Uzmanlar, 2024 yılı için asgari ücrette yüzde 35-40 arasında bir artış öngörüyor. Bu durumda, net asgari ücretin 23.000 ile 24.500 TL arasında olabileceği tahmin ediliyor. Asgari ücretin yüksek oranda artırılması, yalnızca düşük ücretli çalışanları değil, emekliler ve memurlar için de önemli bir maaş artışı sağlayacak. Ayrıca bu artışın özellikle emekli maaşlarına yansıması geçmiş yıllarda olduğu gibi refah payı düzenlemesiyle yapılabilir. Peki 2025'te maaşlara nasıl zam yansıyacak?
Giriş Tarihi: 13.12.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 16:46