Enerjide stratejik yeni hamle! Arap yarımadasından Türkiye’ye yeni hat

2009 yılında Katar'ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife el Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iki ülke arasında doğal gaz boru hattı inşası konusunda görüşmüş ve mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

2009 yılında önerilen 10 milyar dolarlık hat kaynak ülke olan Katar'ın Ras Laffan bölgesinden başlayarak önce Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye'den geçerek Ankara'ya ulaşacaktı.