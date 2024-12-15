Enerjide stratejik yeni hamle! Arap yarımadasından Türkiye'ye yeni hat
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından 2009'da rafa kaldırılan "Katar - Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı" yeniden gündeme geldi. Proje sadece enerji ticareti değil aynı zamanda jeopolitik dengeler açısından da kritik öneme sahip. Bahçeşehir Uluslararası Üniversitesi Batum Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Bu hat gerçekleşirse Türkiye enerji merkezi olma noktasında bir hayli avantajlı olacak." dedi.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.12.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 16:26