Viral Galeri Viral Tıkla Enerjide stratejik yeni hamle! Arap yarımadasından Türkiye'ye yeni hat

Enerjide stratejik yeni hamle! Arap yarımadasından Türkiye'ye yeni hat

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından 2009'da rafa kaldırılan "Katar - Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı" yeniden gündeme geldi. Proje sadece enerji ticareti değil aynı zamanda jeopolitik dengeler açısından da kritik öneme sahip. Bahçeşehir Uluslararası Üniversitesi Batum Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Bu hat gerçekleşirse Türkiye enerji merkezi olma noktasında bir hayli avantajlı olacak." dedi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.12.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 16:26
Enerjide stratejik yeni hamle! Arap yarımadasından Türkiye’ye yeni hat

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle ülkenin yeniden inşası kadar hayata geçirilemeyen projeler de konuşulmaya başlandı.

O projelerden biri de Katar'daki doğal gazın Avrupa'ya taşınması amacıyla planlanan "Katar - Türkiye Doğa Gaz Boru Hattı" projesiydi.

Enerjide stratejik yeni hamle! Arap yarımadasından Türkiye’ye yeni hat

2009 yılında Katar'ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife el Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iki ülke arasında doğal gaz boru hattı inşası konusunda görüşmüş ve mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

2009 yılında önerilen 10 milyar dolarlık hat kaynak ülke olan Katar'ın Ras Laffan bölgesinden başlayarak önce Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye'den geçerek Ankara'ya ulaşacaktı.

Enerjide stratejik yeni hamle! Arap yarımadasından Türkiye’ye yeni hat

RAFA KALDIRILMIŞTI

Ardından hat Ankara'ya ulaştıktan sonra "Nabucco Hattı" ile birleşerek Avrupa'ya ulaşacak ve böylece Nabucco Projesi daha etkin bir şekilde faaliyet göstererek Avrupa'nın doğal gaz güvenliği de artmış olacaktı.

Ancak 2009'da Suriye iç savaşı ve Esad rejiminin karşıt tavrı nedeniyle rafa kaldırılmıştı.

Enerjide stratejik yeni hamle! Arap yarımadasından Türkiye’ye yeni hat

Suriye'deki iç savaşın sonlanmasının ardından istikrarlı bir yönetimin kurulmasıyla proje mevcut siyasi koşullar altında yeniden hayata geçirilebilir hale geldi.

Projenin yeniden gündeme gelmesi Suriye'nin enerji geçiş noktası olarak önemini artırırken bölgesel iş birliği için de yeni bir zemin oluşturuyor.

Enerjide stratejik yeni hamle! Arap yarımadasından Türkiye’ye yeni hat

Suriye'deki iç savaşın sonlanmasının ardından istikrarlı bir yönetimin kurulmasıyla proje mevcut siyasi koşullar altında yeniden hayata geçirilebilir hale geldi.

Projenin yeniden gündeme gelmesi Suriye'nin enerji geçiş noktası olarak önemini artırırken bölgesel iş birliği için de yeni bir zemin oluşturuyor.

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