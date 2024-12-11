4D’li taşeron işçi ilave tediye ödeme tarihleri 2024 | İlave tediye ödemeleri ne kadar? Kamu işçileri, madenci...

Kimler İlave Tediye Alabilir?

İlave tediye, 6772 sayılı kanun kapsamında devlet ve ona bağlı kurumlarda çalışan işçilere veriliyor. İlave tediye alabilmek için işçinin, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışıyor olması, en az bir tam yıl çalışma koşulunu yerine getirmiş olması ve iş akdinin devam ediyor olması gerekiyor. Taşeron işçiler de kadroya geçirildikleri takdirde bu ödemeden yararlanabiliyor.