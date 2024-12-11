11 Aralık 2024, Çarşamba
4D'li taşeron işçi ilave tediye ödeme tarihleri 2024 | İlave tediye ödemeleri ne kadar? Kamu işçileri, madenci...
Kamuda görev yapan yaklaşık 700 bin işçi, bu hafta cuma günü yapılacak olan 13 günlük ilave tediye ödemesi için gün sayıyor. Kamu işçilerine her yıl yapılan ikramiye ödemeleri, maaşlarına göre değişkenlik gösteriyor ve büyük bir merakla beklenen bu ödeme, bu yıl Aralık ayında hesaplara yatırılacak.
Giriş Tarihi: 11.12.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 14:01