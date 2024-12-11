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4D'li taşeron işçi ilave tediye ödeme tarihleri 2024 | İlave tediye ödemeleri ne kadar? Kamu işçileri, madenci...

Kamuda görev yapan yaklaşık 700 bin işçi, bu hafta cuma günü yapılacak olan 13 günlük ilave tediye ödemesi için gün sayıyor. Kamu işçilerine her yıl yapılan ikramiye ödemeleri, maaşlarına göre değişkenlik gösteriyor ve büyük bir merakla beklenen bu ödeme, bu yıl Aralık ayında hesaplara yatırılacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 14:01
4D’li taşeron işçi ilave tediye ödeme tarihleri 2024 | İlave tediye ödemeleri ne kadar? Kamu işçileri, madenci...

2024 yılı ilave tediye ödemeleri bu hafta itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanıyor. 52 günlük ikramiyenin 13 günlük bölümü, 15 Aralık Cuma günü çalışanların hesaplarına yansıyacak. Bunun yanı sıra, madencilere 23 Aralık'ta ek bir ödeme yapılacak. Peki, ilave tediye nedir, kimler alabilir ve ne kadar verilecek? İşte yüzbinlerce çalışanı yakından ilgilendiren ilave tediye ödemelerinin tüm detayları...

4D’li taşeron işçi ilave tediye ödeme tarihleri 2024 | İlave tediye ödemeleri ne kadar? Kamu işçileri, madenci...

Ödeme Takvimi Nasıl?

Takvim Gaztesi'nden Çığıl Ön Yener'İn haberine göre, kamu işçilerine her yıl 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılıyor. Bu ödeme, iki eşit taksitte gerçekleştiriliyor; 26 günlük kısmı yılın ilk yarısında, diğer 26 günlük kısmı ise yılın ikinci yarısında ödeniyor. Yılın ilk yarısındaki 26 günlük tediye ödemesinin 13 günü, 26 Ocak'ta yapılmıştı. Kalan 13 günlük tutar ise 5 Nisan'da hesaplara yatırıldı.

İkinci yarıya ilişkin ödeme ise Haziran ayında gerçekleştirilen ilk taksitten sonra, bu hafta 13 Aralık Cuma günü işçilerin hesaplarına yatırılacak.

4D’li taşeron işçi ilave tediye ödeme tarihleri 2024 | İlave tediye ödemeleri ne kadar? Kamu işçileri, madenci...

Ne Kadar Ödeme Yapılacak?

Tediye ödemesinin miktarı, her işçinin maaşına göre farklılık gösteriyor. Kamu işçilerinin en düşük brüt çıplak maaşı, Temmuz ayında yapılan yüzde 24,73'lük zammın ardından 41 bin 358 TL'ye yükseldi. Bu rakam, ilave tediye ödemesinin tutarını da etkiliyor.

4D’li taşeron işçi ilave tediye ödeme tarihleri 2024 | İlave tediye ödemeleri ne kadar? Kamu işçileri, madenci...

Bu maaşı alan bir işçiye, brüt 17 bin 921 TL tutarında ilave tediye ödemesi yapılacak. Yüzde 27'lik vergi dilimi dikkate alındığında, net ödeme tutarı en az 10 bin 984 TL seviyesinde olacak. İşçinin maaşı arttıkça, alacağı ilave tediye miktarı da orantılı olarak yükselmiş olacak.

4D’li taşeron işçi ilave tediye ödeme tarihleri 2024 | İlave tediye ödemeleri ne kadar? Kamu işçileri, madenci...

Madencilere Özel Ödeme

Maden işletmelerinde yeraltı işlerinde çalışan kamu işçileri ise, bu yıl ilave tediye ödemelerini 23 Aralık'ta alacaklar. Madencilerin alacağı ödeme, diğer kamu işçilerinin ödemesinden bağımsız olarak, özel bir takvimle gerçekleştirilecek.

4D’li taşeron işçi ilave tediye ödeme tarihleri 2024 | İlave tediye ödemeleri ne kadar? Kamu işçileri, madenci...

Kimler İlave Tediye Alabilir?

İlave tediye ödemeleri, 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı kanuna dayanarak yapılmaktadır. Bu ödemeyi almak için işçilerin aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekmektedir:

📍Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışmak,

📍6772 sayılı Kanun kapsamında yer alan bir işyerinde görev yapmak,

📍En az bir tam yıl çalışma koşulunu yerine getirmiş olmak,

📍İş akdinin devam ediyor olması.

Kadroya geçen taşeron işçileri de bu ödemeden yararlanabilmektedir. Ödemelerin ne zaman yapılacağı ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla belirlenmektedir.

4D’li taşeron işçi ilave tediye ödeme tarihleri 2024 | İlave tediye ödemeleri ne kadar? Kamu işçileri, madenci...

Kimler İlave Tediye Alabilir?

İlave tediye, 6772 sayılı kanun kapsamında devlet ve ona bağlı kurumlarda çalışan işçilere veriliyor. İlave tediye alabilmek için işçinin, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışıyor olması, en az bir tam yıl çalışma koşulunu yerine getirmiş olması ve iş akdinin devam ediyor olması gerekiyor. Taşeron işçiler de kadroya geçirildikleri takdirde bu ödemeden yararlanabiliyor.

4D’li taşeron işçi ilave tediye ödeme tarihleri 2024 | İlave tediye ödemeleri ne kadar? Kamu işçileri, madenci...

İlave Tediye Nedir?

İlave tediye, kamu işçilerine yılda iki kez yapılan bir tür ikramiye ödemesidir. Kadroya geçirilen taşeron işçileri de bu ödemeden faydalanabilmektedir. Ödemelerin tarihi ise her yıl Cumhurbaşkanlığı kararıyla belirleniyor.

4D’li taşeron işçi ilave tediye ödeme tarihleri 2024 | İlave tediye ödemeleri ne kadar? Kamu işçileri, madenci...

İlave Tediye Haczedilebilir Mi?

İlave tediye ödemelerinin haczedilmesi yasal olarak mümkün değil. Yargıtay'ın kararlarına göre, kamu işçilerine yapılan bu ödemelere haciz konulamaz. Bu borcu olan kamu işçileri için bir avantaj sağlıyor çünkü ilave tediye, borçlar nedeniyle kesintiye uğramıyor.

4D’li taşeron işçi ilave tediye ödeme tarihleri 2024 | İlave tediye ödemeleri ne kadar? Kamu işçileri, madenci...

İlave Tediye Hesaplamasında Dikkate Alınmayan Ödemeler

İlave tediye hesaplamalarında, fazla mesai ücreti, evlilik zammı, çocuk zammı, ayni yardımlar, hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti ve harcırah gibi ödemeler dikkate alınmaz. Tediye, yalnızca işçinin esas maaşına göre hesaplanmaktadır.