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Emekliye aile yardımı müjdesi! Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

Emekliye aile yardımı müjdesi heyecanla bekleniyor. Emekliye aile yardımı verilecek mi? sorusunun yanıtı milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Türkiye'deki milyonlarca emeklinin maaşına, promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla ilave destekler veriliyor. Şimdi, bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündemde. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, memurlara verilen aile yardımının memur emeklilerine de ödenmesini istiyorlar. Bu kapsamda gözler, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi.

Giriş Tarihi: 29.02.2020 08:14 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 08:16
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Emekliye aile yardımı müjdesi! Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

Memurlara, işçilere çalışırken ödenen aile yardımının emeklilikte de sürmesi gündemde.

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Emekliye aile yardımı müjdesi! Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

Talep hem Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hem de memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınıyor.

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Emekliye aile yardımı müjdesi! Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

TÜED NE DİYOR?
TÜED Başkanı Kazım Ergün, kamu çalışanları ile toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin farklı miktarlarda aile yardımı aldığını belirterek, "Çalışırken ödenen bu para, emekli olunduğunda kesiliyor. Aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini istiyoruz" dedi.

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Emekliye aile yardımı müjdesi! Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

MEMURUN GÖZÜ KPDK'DA
Konfederasyonlar da aile yardımının emeklilikte de sürmesi talebini toplu sözleşme masasına taşımıştı.

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Emekliye aile yardımı müjdesi! Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

Konunun Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda da ele alınıp karara bağlanması bekleniyor.