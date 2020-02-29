Emekliye aile yardımı müjdesi! Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

Emekliye aile yardımı müjdesi heyecanla bekleniyor. Emekliye aile yardımı verilecek mi? sorusunun yanıtı milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Türkiye'deki milyonlarca emeklinin maaşına, promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla ilave destekler veriliyor. Şimdi, bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündemde. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, memurlara verilen aile yardımının memur emeklilerine de ödenmesini istiyorlar. Bu kapsamda gözler, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi.