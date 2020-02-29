2250 TL’ye varan nakit ödeme! Emekli promosyonu en iyi teklif veren banka hangisi? Emekli promosyonu ne kadar oldu?

Emekli promosyonu için gözler bankaların tekliflerine çevrildi. Emekli promosyonu ne kadar kaç TL sorusuna milyonlarca emekli yanıt arıyor. Peki, emekli promosyonu için en iyi teklif veren banka hangisi? Son olarak ING Bank tarafından yapılan duyuruda emeklilere 2250 TL 'ye kadar promosyon ödemesinin yapılacağı belirtildi. 1 Mart itibariyle başlayacak ödemeler kapsamında, maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi. Peki, emekli promosyonu ne kadar? İşte detaylar…