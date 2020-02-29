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2250 TL’ye varan nakit ödeme! Emekli promosyonu en iyi teklif veren banka hangisi? Emekli promosyonu ne kadar oldu?

Emekli promosyonu için gözler bankaların tekliflerine çevrildi. Emekli promosyonu ne kadar kaç TL sorusuna milyonlarca emekli yanıt arıyor. Peki, emekli promosyonu için en iyi teklif veren banka hangisi? Son olarak ING Bank tarafından yapılan duyuruda emeklilere 2250 TL 'ye kadar promosyon ödemesinin yapılacağı belirtildi. 1 Mart itibariyle başlayacak ödemeler kapsamında, maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi. Peki, emekli promosyonu ne kadar? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.02.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 13:48
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2250 TL’ye varan nakit ödeme! Emekli promosyonu en iyi teklif veren banka hangisi? Emekli promosyonu ne kadar oldu?
2250 TL’ye varan nakit ödeme! Emekli promosyonu en iyi teklif veren banka hangisi? Emekli promosyonu ne kadar oldu?

Emekli promosyonu ne kadar kaç TL? Emekli promosyonu en iyi teklif veren banka hangisi sorusu gündeme oturdu. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği promosyon ödemeleri 1 Mart itibariyle başlayacak. Maaşını bankaya taşıyan yada bankada 3 yıl daha kalacağını taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapılacak. Bankalar ödeme için belirli şartlarla miktarı artırıyor. ING Bank hazırladığı kampanyayla ödeme miktarını 2250 TL'ye kadar çıkaracak. İşte, 2020 emekli promosyonu ne kadar sorusunun yanıtı!

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2250 TL’ye varan nakit ödeme! Emekli promosyonu en iyi teklif veren banka hangisi? Emekli promosyonu ne kadar oldu?
2250 TL’ye varan nakit ödeme! Emekli promosyonu en iyi teklif veren banka hangisi? Emekli promosyonu ne kadar oldu?

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Emeklilere ve SGK'dan gelir ve aylık alanlara ödenecek promosyon miktarı aylık ve gelirin miktarına göre değişen tutarlar olarak belirleniyor. 2017'deki protokol çerçevesinde aylık veya geliri 1.000 TL'nin altında olanlara 300 TL, 1.000 TL ila 2.000 TL arasında olanlara 375 TL, 2.000 TL ve üzerinde olanlara ise 450 TL promosyon ödenmişti. Yeni protokolde de beklentiler promosyon rakamının 750 ila 1.000 TL arasında olması yönünde.

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2250 TL’ye varan nakit ödeme! Emekli promosyonu en iyi teklif veren banka hangisi? Emekli promosyonu ne kadar oldu?
2250 TL’ye varan nakit ödeme! Emekli promosyonu en iyi teklif veren banka hangisi? Emekli promosyonu ne kadar oldu?

EN İYİ TEKLİF VEREN BANKA HANGİSİ?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Banka tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

1.000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL,

1.000 TL ila 2.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL,

2.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

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2250 TL’ye varan nakit ödeme! Emekli promosyonu en iyi teklif veren banka hangisi? Emekli promosyonu ne kadar oldu?
2250 TL’ye varan nakit ödeme! Emekli promosyonu en iyi teklif veren banka hangisi? Emekli promosyonu ne kadar oldu?

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

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2250 TL’ye varan nakit ödeme! Emekli promosyonu en iyi teklif veren banka hangisi? Emekli promosyonu ne kadar oldu?
2250 TL’ye varan nakit ödeme! Emekli promosyonu en iyi teklif veren banka hangisi? Emekli promosyonu ne kadar oldu?

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

450 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.