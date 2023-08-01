Emekliye Ağustos müjdesi az önce duyuruldu! % 25 zam sonrası 10.000 TL kazanç! 7. 500 TL ve üzeri maaş alanlara...

Emekliye müjde az önce geldi! Temmuz ayının ilk haftalarında yapılan emekli zammı ile birlikte bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kazanmış durumda. Çeşitli bankalar, emekli müşterilere cazip teklifler ve yüksek promosyon fırsatları sunarak dikkat çekmeye çalışıyor. Bazı bankalar, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 10 bin TL'ye kadar varan promosyonlar sağlıyor. Peki, En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte, 2023 banka banka emekli promosyon miktarları....