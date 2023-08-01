01 Ağustos 2023, Salı
Emekliye Ağustos müjdesi az önce duyuruldu! % 25 zam sonrası 10.000 TL kazanç! 7. 500 TL ve üzeri maaş alanlara...
SSK Bağkur emeklisine promosyon müjdesi verildi! Ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar, emekli promosyonu veren bankaların listesini araştırıyor. Emekli sayısının 16 milyona ulaşmasıyla birlikte bankalar arasındaki rekabet iyice kızışmış durumda. Bankalar, emekli promosyon kampanyalarını güncelleyerek yüksek ödemeler sunuyor. İşte, banka banka promosyon miktarları...
Giriş Tarihi: 01.08.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 13:02
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