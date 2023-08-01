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Haberler Galeri Emekliye Ağustos müjdesi az önce duyuruldu! % 25 zam sonrası 10.000 TL kazanç! 7. 500 TL ve üzeri maaş alanlara...

Emekliye Ağustos müjdesi az önce duyuruldu! % 25 zam sonrası 10.000 TL kazanç! 7. 500 TL ve üzeri maaş alanlara...

SSK Bağkur emeklisine promosyon müjdesi verildi! Ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar, emekli promosyonu veren bankaların listesini araştırıyor. Emekli sayısının 16 milyona ulaşmasıyla birlikte bankalar arasındaki rekabet iyice kızışmış durumda. Bankalar, emekli promosyon kampanyalarını güncelleyerek yüksek ödemeler sunuyor. İşte, banka banka promosyon miktarları...

Giriş Tarihi: 01.08.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 13:02
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Emekliye Ağustos müjdesi az önce duyuruldu! % 25 zam sonrası 10.000 TL kazanç! 7. 500 TL ve üzeri maaş alanlara...

Emekliye müjde az önce geldi! Temmuz ayının ilk haftalarında yapılan emekli zammı ile birlikte bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kazanmış durumda. Çeşitli bankalar, emekli müşterilere cazip teklifler ve yüksek promosyon fırsatları sunarak dikkat çekmeye çalışıyor. Bazı bankalar, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 10 bin TL'ye kadar varan promosyonlar sağlıyor. Peki, En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte, 2023 banka banka emekli promosyon miktarları....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye Ağustos müjdesi az önce duyuruldu! % 25 zam sonrası 10.000 TL kazanç! 7. 500 TL ve üzeri maaş alanlara...

Emekli maaş farkı ödeme tarihleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklandı. Bilindiği gibi emekli maaşına 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı dahil edilerek Temmuz ayı itibarıyla yüzde 25 zam yapılmıştı. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zammın ardından bankalar da harekete geçerek emekli promosyon tekliflerini güncelledi.

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Emekliye Ağustos müjdesi az önce duyuruldu! % 25 zam sonrası 10.000 TL kazanç! 7. 500 TL ve üzeri maaş alanlara...

AĞUSTOS AYI PROMOSYON KAMPANYALARI 2023

GARANTİ BBVA

3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.500 TL
3.500 - 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.250 TL
7.500 - 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.750 T

ZİRAAT BANKASI

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

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Emekliye Ağustos müjdesi az önce duyuruldu! % 25 zam sonrası 10.000 TL kazanç! 7. 500 TL ve üzeri maaş alanlara...

DENİZBANK

0 - 3.499 TL altı maaş alanlara 3.000 TL
3.500 TL - 7.499 TL arası maaş alanlara 3.500 TL
7.500 TL - 9.999 TL arası maaş alanlara 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara, 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL'ye varan promosyon veriliyor. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankadan almayı taahhüt eden emekliler 7.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilecek.

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Emekliye Ağustos müjdesi az önce duyuruldu! % 25 zam sonrası 10.000 TL kazanç! 7. 500 TL ve üzeri maaş alanlara...

YAPI KREDİ

6 Nisan 2023 – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenler, 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

ING

3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) aylık geliri olanlara 5.100 TL
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 5.950 TL
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 7.650 TL
10.000 TL ve üzeri aylık geliri olanlara 8.500 TL nakit promosyon veriliyor.