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Haberler Galeri Emekli maaşlarına erken hesap geldi! SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı'na %58'lik zam! 4A-4B-4C'li 7.500 ve üstü maaş alanlar...

Emekli maaşlarına erken hesap geldi! SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı'na %58'lik zam! 4A-4B-4C'li 7.500 ve üstü maaş alanlar...

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 olarak açıklandı. Tahmine göre en düşük maaşlar 9 bin liranın üzerine çıkacak. Öte yandan, milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü başladı. Konfederasyonun 2025 yılına ilişkin teklifi, ilk 6 ayda yüzde 10 refah payı ile birlikte yüzde 25, ikinci 6 ayda ise yüzde 15 olmak üzere toplamda yüzde 40 artış içeriyor. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, olası emekli maaş hesaplamaları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2023 18:21 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 18:24
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Emekli maaşlarına erken hesap geldi! SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı’na %58’lik zam! 4A-4B-4C’li 7.500 ve üstü maaş alanlar...

Merkez Bankası tarafından açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 olarak açıklandı. Çıkan oran neticesinde yeni hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Tahmin edilen rakam neticesinde emekliler ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Diğer taraftan, milyonlarca memur ve emeklinin maaş zamlarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos Salı günü başladı. İşte, emekli maaşları için güncel hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşlarına erken hesap geldi! SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı’na %58’lik zam! 4A-4B-4C’li 7.500 ve üstü maaş alanlar...

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıklaması, milyonlarca kişiyi ilgilendiren zamların da geleceğine işaret etti. Beklenen zamların kök maaşlara da yansıyacağı belirtiliyor. Tahminlere göre, en düşük maaşlar da 9 bin TL sınırını aşacak ve emeklilerin maaşlarında önemli artışlar bekleniyor. Diğer yandan, milyonlarca memur ve emeklinin maaş zamlarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos Salı günü başladı. İşte yeni zamma dair detaylar...

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Emekli maaşlarına erken hesap geldi! SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı’na %58’lik zam! 4A-4B-4C’li 7.500 ve üstü maaş alanlar...

MEMURLAR, EMEKLİLER NE ALACAK?

TEKLİFLER NE GETİRECEK?

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

SONUÇ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

6.5 milyon civarında memurun ve emeklinin heyecanla beklediği toplu sözleşme için ilk görüşme yarın yapılacak. Görüşmelerde hem zam oranları hem de kira desteğinden aile yardımına, doğum izinlerinin uzatılmasından emeklilere ek iyileştirmeye kadar pek çok konu masaya yatırılacak. Peki zam oranları ne zaman belli olacak? Konfederasyonların teklifleri ne getirecek? Enflasyon farkı ne kadar bekleniyor? İşte detayları...

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Emekli maaşlarına erken hesap geldi! SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı’na %58’lik zam! 4A-4B-4C’li 7.500 ve üstü maaş alanlar...

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisi için toplu sözleşme maratonu yarın başlıyor. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için bir araya gelecek. İlk toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, memur konfederasyonlarının ve sendikalarının temsilcilerinin katılımıyla yapılacak.

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Emekli maaşlarına erken hesap geldi! SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı’na %58’lik zam! 4A-4B-4C’li 7.500 ve üstü maaş alanlar...

KAMUNUN TEKLİFİ NE ZAMAN GELECEK?

Ağustos ayına damgasını vuracak görüşmelerde hem 2024 ve 2025 yılı zam oranları hem de memurların ve emeklilerin sosyal ve mali haklarında yapılacak tüm iyileştirmeler masaya yatırılacak.

15 Ağustos'ta kamu işveren heyetinin zam teklifini sunması, 21 Ağustos'ta da toplu sözleşme sonucunun duyurulması bekleniyor. Eğer bu tarihte uzlaşma sağlanamazsa da hakem kurulunun devreye girmesi söz konusu olacak.