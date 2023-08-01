Emekli maaşlarına erken hesap geldi! SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı’na %58’lik zam! 4A-4B-4C’li 7.500 ve üstü maaş alanlar...

KAMUNUN TEKLİFİ NE ZAMAN GELECEK?

Ağustos ayına damgasını vuracak görüşmelerde hem 2024 ve 2025 yılı zam oranları hem de memurların ve emeklilerin sosyal ve mali haklarında yapılacak tüm iyileştirmeler masaya yatırılacak.

15 Ağustos'ta kamu işveren heyetinin zam teklifini sunması, 21 Ağustos'ta da toplu sözleşme sonucunun duyurulması bekleniyor. Eğer bu tarihte uzlaşma sağlanamazsa da hakem kurulunun devreye girmesi söz konusu olacak.