HaberlerGaleriEmekli maaşlarına erken hesap geldi! SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı'na %58'lik zam! 4A-4B-4C'li 7.500 ve üstü maaş alanlar...
Emekli maaşlarına erken hesap geldi! SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı'na %58'lik zam! 4A-4B-4C'li 7.500 ve üstü maaş alanlar...
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 olarak açıklandı. Tahmine göre en düşük maaşlar 9 bin liranın üzerine çıkacak. Öte yandan, milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü başladı. Konfederasyonun 2025 yılına ilişkin teklifi, ilk 6 ayda yüzde 10 refah payı ile birlikte yüzde 25, ikinci 6 ayda ise yüzde 15 olmak üzere toplamda yüzde 40 artış içeriyor. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, olası emekli maaş hesaplamaları!