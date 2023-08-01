1999-2000-2005-2008 sigorta girişi olanlara müjde! 10 -15 yılda emeklilik için yeni detay açıklandı! 3.600 gün, prim indirimi, yaş şartı...

Erken emeklilik için gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Ülkemizde sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleri sayesinde az primle emeklilik şansı sunuluyor. Son dönemde yapılan düzenlemeler ve gündemdeki yeni adımlar ise bu konuda daha fazla kolaylık ve destek sağlanmasını amaçlıyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre 10, 12.5 ve 15 yıl prim yetiyor. İşte, erken emekli olmanın yolları...