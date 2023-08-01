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Haberler Galeri 1999-2000-2005-2008 sigorta girişi olanlara müjde! 10 -15 yılda emeklilik için yeni detay açıklandı! 3.600 gün, prim indirimi, yaş şartı...

1999-2000-2005-2008 sigorta girişi olanlara müjde! 10 -15 yılda emeklilik için yeni detay açıklandı! 3.600 gün, prim indirimi, yaş şartı...

Erken emeklilik için gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Ülkemizde sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleri sayesinde az primle emeklilik şansı sunuluyor. Son dönemde yapılan düzenlemeler ve gündemdeki yeni adımlar ise bu konuda daha fazla kolaylık ve destek sağlanmasını amaçlıyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre 10, 12.5 ve 15 yıl prim yetiyor. İşte, erken emekli olmanın yolları...

Giriş Tarihi: 01.08.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 14:42
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1999-2000-2005-2008 sigorta girişi olanlara müjde! 10 -15 yılda emeklilik için yeni detay açıklandı! 3.600 gün, prim indirimi, yaş şartı...

Erken emeklilik hakkında detaylar milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. Emeklilik için gerekli prim günü tamamlayanlara da bir imkan sağlanıyor. Burada ise kısmi emeklilik formülü devreye giriyor. Bazı sigortalılara 10, bazılarına 12.5, bazılarına da 15 yıl prim yetiyor. İşte erken emekli olmanın formülleri....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1999-2000-2005-2008 sigorta girişi olanlara müjde! 10 -15 yılda emeklilik için yeni detay açıklandı! 3.600 gün, prim indirimi, yaş şartı...

Çalışma hayatında fazla çalışma imkanı bulunmayan bireyler için erken emeklilik önemli bir destek sağlıyor. Son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte bu konuda yeni adımlar atılması da gündemde geldi. Öte yandan fazla çalışma imkanı olmayanların yardımına bazı formüller yetişiyor. İşte, erken emeklilik formülleri...

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1999-2000-2005-2008 sigorta girişi olanlara müjde! 10 -15 yılda emeklilik için yeni detay açıklandı! 3.600 gün, prim indirimi, yaş şartı...

10 YIL PRİMLE KİMLER EMEKLİ OLABİLİYOR?

Kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak. İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.

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1999-2000-2005-2008 sigorta girişi olanlara müjde! 10 -15 yılda emeklilik için yeni detay açıklandı! 3.600 gün, prim indirimi, yaş şartı...

Emekli aylığı ise bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanıyor. 3 şartı tamamlama tarihine göre emekli aylığı yaşı kadınlarda 58'e ve erkeklerde 60'a kadar çıkıyor. Burada yaş şartı EYT düzenlemesi ile kaldırılmadı.

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1999-2000-2005-2008 sigorta girişi olanlara müjde! 10 -15 yılda emeklilik için yeni detay açıklandı! 3.600 gün, prim indirimi, yaş şartı...

12.5 YIL İLE EMEKLİLİK İÇİN NELER GEREKİYOR?

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lıların kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e çıkıyor. Yani 12.5 yıl prim ödemek gerekiyor. Tabii bununla da bitmiyor. 25 yıldan beri sigortalı bulunmak, kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.