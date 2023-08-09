Emekliye Ağustos ayında ek kazanç kapısı açıldı! Duyuru az önce geldi! 7.550 TL ve üstü maaş alana 10.000 TL...

Temmuz ayı itibariyle gerçekleşen maaş zamları, bankalar arasındaki rekabeti daha da alevlendirdi. Emekli müşteri tabanını genişletmek ve mevcut müşterilerini memnun etmek isteyen bankalar, çeşitli promosyon teklifleriyle dikkat çekiyor. Bazı bankalar, emekli müşterilere özel olarak 5 bin liradan 10 bin liraya kadar değişen cazip promosyonlar sunuyor. Bu promosyonlar kapsamında, emekli müşterilere nakit ödemeler ve ekstra hizmetler sunuluyor. Yeni haftayla birlikte, bankaların sunduğu promosyon miktarları da güncellendi. İşte bankaların güncel promosyonları...