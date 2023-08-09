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Haberler Galeri Emekliye Ağustos ayında ek kazanç kapısı açıldı! Duyuru az önce geldi! 7.550 TL ve üstü maaş alana 10.000 TL...

Emekliye Ağustos ayında ek kazanç kapısı açıldı! Duyuru az önce geldi! 7.550 TL ve üstü maaş alana 10.000 TL...

Temmuz ayı itibariyle gerçekleşen maaş zamları, bankalar arasındaki rekabeti daha da alevlendirdi. Emekli müşteri tabanını genişletmek ve mevcut müşterilerini memnun etmek isteyen bankalar, çeşitli promosyon teklifleriyle dikkat çekiyor. Bazı bankalar, emekli müşterilere özel olarak 5 bin liradan 10 bin liraya kadar değişen cazip promosyonlar sunuyor. Bu promosyonlar kapsamında, emekli müşterilere nakit ödemeler ve ekstra hizmetler sunuluyor. Yeni haftayla birlikte, bankaların sunduğu promosyon miktarları da güncellendi. İşte bankaların güncel promosyonları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2023 06:56
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Emekliye Ağustos ayında ek kazanç kapısı açıldı! Duyuru az önce geldi! 7.550 TL ve üstü maaş alana 10.000 TL...

Türkiye'deki emekli sayısının 16 milyona ulaşması, bankalar arasındaki rekabeti önemli ölçüde artırdı. Bankalar, genişlemek ve müşteri portföylerini çeşitlendirmek amacıyla çeşitli promosyon teklifleriyle yarışıyor. Özellikle emekli müşterileri hedef alan bazı bankalar, 5 bin liradan 10 bin liraya kadar değişen özel promosyon fırsatları sunuyor. Emekliler ise bu cazip teklifleri dikkatlice gözden geçirerek en uygun seçeneği belirlemeye çalışıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye Ağustos ayında ek kazanç kapısı açıldı! Duyuru az önce geldi! 7.550 TL ve üstü maaş alana 10.000 TL...

ING

ING, emekli aylığına göre farklı promosyonlar veriyor. 3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) aylık geliri olanlara 5.100 TL, 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 5.950 TL, 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 7.650 TL ve 10.000 TL ve üzeri aylık geliri olanlara 8.500 TL nakit promosyon sunuyor.

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Emekliye Ağustos ayında ek kazanç kapısı açıldı! Duyuru az önce geldi! 7.550 TL ve üstü maaş alana 10.000 TL...

YAPI KREDİ

1 Ağustos 2023 – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenler 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

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Emekliye Ağustos ayında ek kazanç kapısı açıldı! Duyuru az önce geldi! 7.550 TL ve üstü maaş alana 10.000 TL...

İŞ BANKASI

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

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Emekliye Ağustos ayında ek kazanç kapısı açıldı! Duyuru az önce geldi! 7.550 TL ve üstü maaş alana 10.000 TL...

AKBANK

Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL'ye varan promosyon veriyor. Bu promosyondan faydalanmak için emeklilerin maaşını 3 yıl boyunca Akbank'tan almaları gerekmektedir.