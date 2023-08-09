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Haberler Galeri CHP ve yandaşlarının "Yap-İşlet-Devret" algısı verilerle çürütüldü! İşte rakamlarla hizmet siyaseti

CHP ve yandaşlarının "Yap-İşlet-Devret" algısı verilerle çürütüldü! İşte rakamlarla hizmet siyaseti

CHP'nin başta olduğu muhalefet ve yandaşı dernek, STK ve medya "Yap-İşlet-Devret" modelini hedef alarak vatandaşın aklını bulandırma gayretinden vazgeçmedi. Ancak projelerin yapım hızı, hizmet kalitesi ve ekonomik getirisi tartışmaları adeta bitirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu projelerden devletin kasasına giren kar ve projelerdeki başarıyı verilerle ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 09.08.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 08:50
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CHP ve yandaşlarının Yap-İşlet-Devret algısı verilerle çürütüldü! İşte rakamlarla hizmet siyaseti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP'nin başını çektiği "Köprüler, otoyollar yapıldı geçen yok! Pahalı, devlet zarar ediyor" gibi asılsız iddiaları rakamlarla çürüttü. Devlet, İzmir otobanından 3 milyar dolar kazanacak.

"DEVLETE TESLİM EDİLECEK"
Anadolu Yayıncılar Derneği'nin 'Anadolu Sohbetleri' programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, "Hesaba girecek olursak çok basit... İstanbul-İzmir Otoyolu için köprü maliyeti 1.4 milyar dolar. Beraberindeki otoyolun maliyeti 4.6 milyar dolar. Toplam 6 milyar dolarlık yatırım. Devletimizin kârı burada 3 milyar dolar. Firma 19 yıl işletecek. Finasman ve işletme giderleri var. Süre sonunda da köprü ve otoyolumuzda hiçbir bakım ihtiyacı olmaksızın yapıp devletimize teslim edilecek" dedi.

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CHP ve yandaşlarının Yap-İşlet-Devret algısı verilerle çürütüldü! İşte rakamlarla hizmet siyaseti

YATIRIMIN SADECE YÜZDE 20'Sİ
Bakan Uraloğlu, kamu-özel iş birliğinin bu yatırımların sadece yüzde 20'sini oluşturduğunu belirtti.

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CHP ve yandaşlarının Yap-İşlet-Devret algısı verilerle çürütüldü! İşte rakamlarla hizmet siyaseti

Uraloğlu, şunları kaydetti: "İş Yap-İşlet-Devret mi yoksa Kamu-Özel İşbirliği olarak mı yapılacak? Bunun birçok yöntemi var. Kamu-özel işbirliği bunlardan bir tanesi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı yatırımların sadece yüzde 20'si kamu-özel işbirliğiyle yapıldı. Yüzde 80'i bütçeden yapılıyor. Yapım sürecinde devletin kasasından hiç para çıkmadan 3 ya da 5 yıl yönetiyoruz, yürütüyoruz. Hesaba girecek olursak, devletin kârı, zararı nedir, ortaya koyarız.

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CHP ve yandaşlarının Yap-İşlet-Devret algısı verilerle çürütüldü! İşte rakamlarla hizmet siyaseti

Mesela, İzmir-İstanbul otoyolu hesabını çok kabaca yapabiliriz. Toplamda köprü 1.4 milyar dolar, devamında otoyol 4.6 milyar dolar. 6 milyarlık hizmet yapılmış. Bunun finansman, bakım işletme giderleri var. Bunu üst üstte koyuyorsunuz. Firma bunu 19 yıl işletecek ve sonunda da bütün bakımlarını yaparak size vermiş olacak. Sizde bunu kullanmaya devam edeceksiniz. Burada devletin kârı yaklaşık 3 milyar dolar. Karbon emisyon salınımda yılda 21 milyon ton tasarruf etmiş olacağız."

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CHP ve yandaşlarının Yap-İşlet-Devret algısı verilerle çürütüldü! İşte rakamlarla hizmet siyaseti

ÖRNEK YATIRIMLAR
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin değişik noktalarına yapılan yatırımlardan örnekler verdi.

Uraloğlu, "Ankara çevre otoyolu, Kazan yolu, Yeni Kent Temelli yolu için 'ben Adanalıyım, Trabzonluyum oradan hiç geçmedim' diye söylenmiyoruz. Serzenişte bulunmuyoruz. Biz bunları Yap-İşlet-Devret yapmamış olsaydık esasında, ülkemizde birçok kamu yatırımını, mesela Ardahan'daki çevre yolunu, Kars Ilgar Dağı Tünelleri'ni, Adana'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yapamamış, ötelemiş olurduk. Her birimizin köyündeki yapmış olduğumuz beton yolu, asfalt ya da içme suyu hattını yapamamış veya ötelemiş olurduk" diye konuştu.