CHP ve yandaşlarının "Yap-İşlet-Devret" algısı verilerle çürütüldü! İşte rakamlarla hizmet siyaseti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP'nin başını çektiği "Köprüler, otoyollar yapıldı geçen yok! Pahalı, devlet zarar ediyor" gibi asılsız iddiaları rakamlarla çürüttü. Devlet, İzmir otobanından 3 milyar dolar kazanacak.

"DEVLETE TESLİM EDİLECEK"

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin 'Anadolu Sohbetleri' programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, "Hesaba girecek olursak çok basit... İstanbul-İzmir Otoyolu için köprü maliyeti 1.4 milyar dolar. Beraberindeki otoyolun maliyeti 4.6 milyar dolar. Toplam 6 milyar dolarlık yatırım. Devletimizin kârı burada 3 milyar dolar. Firma 19 yıl işletecek. Finasman ve işletme giderleri var. Süre sonunda da köprü ve otoyolumuzda hiçbir bakım ihtiyacı olmaksızın yapıp devletimize teslim edilecek" dedi.