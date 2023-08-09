09 Ağustos 2023, Çarşamba
CHP ve yandaşlarının "Yap-İşlet-Devret" algısı verilerle çürütüldü! İşte rakamlarla hizmet siyaseti
CHP'nin başta olduğu muhalefet ve yandaşı dernek, STK ve medya "Yap-İşlet-Devret" modelini hedef alarak vatandaşın aklını bulandırma gayretinden vazgeçmedi. Ancak projelerin yapım hızı, hizmet kalitesi ve ekonomik getirisi tartışmaları adeta bitirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu projelerden devletin kasasına giren kar ve projelerdeki başarıyı verilerle ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 09.08.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 08:50
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