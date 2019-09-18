Altın fiyatları son dakika yükselişte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? 18 Eylül Çarşamba altın fiyatları

ALTIN ONS FİYATI KRİTİK EŞİKTE

Altın ons fiyatı ile ilgili uzmanlar sürekli olarak 1500 doları işaret etti. Altında bazı seviyeler düşüşlerin habercisi olurken, bazı seviyeler ise direnç noktasını belirleyebiliyor. Altın birkaç gündür 1500 doların altında seyrediyordu. Altın ons fiyatı bu sabah 1500 doların üzerinde güne başladı.