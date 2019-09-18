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Altın fiyatları son dakika yükselişte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? 18 Eylül Çarşamba altın fiyatları

Altın fiyatları 18 Eylül Çarşamba gününe 0,01 oranında artış ile başladı. Altın ons fiyatı dün öğle saatlerinden itibaren yakaladığı trend ile yeniden 1500 doların üzerine çıktı. Altının gram fiyatı da 275 TL engelini yeniden aştı. Uzmanlar altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Genel kanaat altın fiyatlarının yıl sonunda kazandıracağı yönünde. Altın 2019 yılı içerisinde rekor fiyatları görmüştü. Rekorun ardından ise küresel gelişmeler altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. Dalgalanmanın sürdüğü altın kritik olarak gösterilen 1500 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? İşte 18 Eylül Çarşamba altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 09:39
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Altın fiyatları son dakika yükselişte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? 18 Eylül Çarşamba altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yakaladığı yükselişi sürdürüyor. Dün sabah düşüşe geçen altın fiyatları, öğleden sonra büyük atak yapmıştı. Atakla birlikte pozitif değere ulaşan altının gram fiyatı 275 TL'yi aştı. Altının ons fiyatı da 1500 doların üzerinde seyrediyor. Uzmanlar ve yatırımcılar altındaki dalgalı süreci yakından izliyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? Gremse, Cumhuriyet Altını, Ata altın, beşli altın ne kadar? 14 ayar, 18 ayar, 22 ayar bilezik gram fiyatı kaç para? İşte 17 Eylül Çarşamaba günü tüm altın çeşitlerindeki son durum...

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Altın fiyatları son dakika yükselişte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? 18 Eylül Çarşamba altın fiyatları

ALTIN ONS FİYATI KRİTİK EŞİKTE

Altın ons fiyatı ile ilgili uzmanlar sürekli olarak 1500 doları işaret etti. Altında bazı seviyeler düşüşlerin habercisi olurken, bazı seviyeler ise direnç noktasını belirleyebiliyor. Altın birkaç gündür 1500 doların altında seyrediyordu. Altın ons fiyatı bu sabah 1500 doların üzerinde güne başladı.

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Altın fiyatları son dakika yükselişte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? 18 Eylül Çarşamba altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NASIL SEYREDECEK, RAKAMLAR NEYİ İFADE EDİYOR?

Dün dolar endeksi akşam saatlerinde, Suudi Arabistan'ın günlük arz kaybının %70'ini telafi etmeye yakın olduğu haberi ile birlikte risk algısı iyileşirken, dolar endeksinin ise sert değer kayıpları yaşayarak 98,20 seviyesine doğru geri çekildiğini gördük.

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Altın fiyatları son dakika yükselişte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? 18 Eylül Çarşamba altın fiyatları

Risk algısındaki iyileşmeye rağmen, dolar endeksindeki sert düşüş ile birlikte yeniden 1500 seviyesi üzerine çıkan ons altın, dün 1507 seviyesi üzerini test etti. Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1501 seviyesi civarında harekete diyor. Altın fiyatlarındaki genel görünüm açısından Fed kararı ve kararın ardından Başkan Powell'ın yapacağı açıklamalar belirleyici olacak. Piyasadaki genel beklenti, Fed'in bu toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönünde.

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Altın fiyatları son dakika yükselişte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? 18 Eylül Çarşamba altın fiyatları

Opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılıklara baktığımızda, piyasalarda Fed'in bu toplantıda 25 baz puanlık bir faizi indirimine gitmesi ihtimalinin yaklaşık %99 üzerinde fiyatlandığını görüyoruz. Dolayısı ile, Eylül ayı toplantısında faiz indirim hamlesinden ziyade Powell'ın açıklamaları önemli olacak, zira Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole toplantılarındaki açıklamalarının daha fazla faiz indirimi olasılığına kapı açar nitelikte olduğunu görüyoruz.