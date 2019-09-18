Altın fiyatları son dakika yükselişte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? 18 Eylül Çarşamba altın fiyatları
Altın fiyatları 18 Eylül Çarşamba gününe 0,01 oranında artış ile başladı. Altın ons fiyatı dün öğle saatlerinden itibaren yakaladığı trend ile yeniden 1500 doların üzerine çıktı. Altının gram fiyatı da 275 TL engelini yeniden aştı. Uzmanlar altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Genel kanaat altın fiyatlarının yıl sonunda kazandıracağı yönünde. Altın 2019 yılı içerisinde rekor fiyatları görmüştü. Rekorun ardından ise küresel gelişmeler altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. Dalgalanmanın sürdüğü altın kritik olarak gösterilen 1500 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? İşte 18 Eylül Çarşamba altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 18.09.2019 09:25Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 09:39