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Haberler Galeri Emekliye 8.500 TL ekstra ödeme yapılacak! Bağ-Kur ve SSK’lılara promosyon jesti! 7.500 TL üstü maaş alanlara yeni zamlı tablo çıktı

Emekliye 8.500 TL ekstra ödeme yapılacak! Bağ-Kur ve SSK’lılara promosyon jesti! 7.500 TL üstü maaş alanlara yeni zamlı tablo çıktı

Emekli promosyon ödeme tablosu baştan aşağı değişebilir. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için özel ve kamu bankaları en yüksek promosyon miktarını 10 bin TL ve üzeri olarak belirlemişti. Emekli maaşlarının 10 bin TL'ye yükseleceği yönündeki söylentiler ise en yüksek ödemeyi en düşük ödeme haline getiriyor. İşte güncel Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank güncel promosyon miktarları...

Giriş Tarihi: 13.09.2023 18:54 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 19:02
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Emekliye 8.500 TL ekstra ödeme yapılacak! Bağ-Kur ve SSK’lılara promosyon jesti! 7.500 TL üstü maaş alanlara yeni zamlı tablo çıktı

Emekli Promosyon ödemeleri için özel ve kamu bankaları emekli maaşında gerçekleştirilmesi beklenen yeni düzenlemeye kulak kesilmiş durumda. Bilindiği üzere en düşük memur maaşı 7.500 TL yeni düzenleme ile 10 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bankalar ise emekli promosyon ödeme tablosunu maksimum 10 bin TL üzeri şeklinde düzenlemişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 8.500 TL ekstra ödeme yapılacak! Bağ-Kur ve SSK’lılara promosyon jesti! 7.500 TL üstü maaş alanlara yeni zamlı tablo çıktı

SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşlarında herhangi bir düzelme yapılması halinde ise maksimum olan tutar en düşük tutar ile yer değiştirecek. Daha şimdiden bazı bankalar emeklilere özel 10 bin TL'ye varan promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI (SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİLERİ)

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Emekliye 8.500 TL ekstra ödeme yapılacak! Bağ-Kur ve SSK’lılara promosyon jesti! 7.500 TL üstü maaş alanlara yeni zamlı tablo çıktı

Ziraat Bankası

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alma sözü verenlere 3 bin ila 5 bin TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır.

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Emekliye 8.500 TL ekstra ödeme yapılacak! Bağ-Kur ve SSK’lılara promosyon jesti! 7.500 TL üstü maaş alanlara yeni zamlı tablo çıktı

HalkBank

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca HalkBank'dan alma sözü verenlere 3.000 ila 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır.

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Emekliye 8.500 TL ekstra ödeme yapılacak! Bağ-Kur ve SSK’lılara promosyon jesti! 7.500 TL üstü maaş alanlara yeni zamlı tablo çıktı

VakıfBank

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Vakıfbank'dan alma sözü verenlere 3.000 ila 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır.