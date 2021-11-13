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Altın yatırımcılarına uyarı peş peşe geldi! Küçük yatırımcı dikkatli olsun! "Geri çekilecek" açıklaması merak uyandırdı...

Altın yatırımcılarına uyarı peş peşe geldi. Küçük yatırımcı dikkatli olsun! "Geri çekilecek" açıklaması merak uyandırdı. Altın, artan döviz fiyatları nedeniyle yükselişe geçti. Gram altının fiyatı 600 TL'ye dayandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altınla ilgili yeni tahminini açıkladı. Altını güvenilir liman olarak gören yatırımcı parasını değerlendirmek için adımlarını atmaya hazırlanıyor. İşte, açıklama hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 13.11.2021 01:24 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 01:24
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Altın yatırımcılarına uyarı peş peşe geldi! Küçük yatırımcı dikkatli olsun! Geri çekilecek açıklaması merak uyandırdı...

Altın haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürdü. Gram altın 600 lira seviyesine çok yaklaştı. Altının gramı şu sıralar 595-598 TL arasında seyrediyor. Altın yatırımcısı yaşanan bu gelişmelerden memnun olsa da uzmanlar temkinli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor. Altın fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendiren piyasa uzmanı İslam Memiş, dolarda bir miktar geri çekilme yaşanacağını belirterek, altının da bu çekilmeden nasibini alacağını söyledi.

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Altın yatırımcılarına uyarı peş peşe geldi! Küçük yatırımcı dikkatli olsun! Geri çekilecek açıklaması merak uyandırdı...

A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Bankacılık ve para piyasaları uzmanı Can Cılız, altın yatırımcısına kritik tavsiyelerde bulundu.

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Altın yatırımcılarına uyarı peş peşe geldi! Küçük yatırımcı dikkatli olsun! Geri çekilecek açıklaması merak uyandırdı...

İşte o açıklamalardan satır başları;

"GERİ ÇEKİLME BEKLİYORUM"

Altın bir yükseliş trendine girdi. Bu trend 600'lerde 610-620'lere kadar çıkabilir ama ondan sonra bir geri çekilme bekliyorum açıkçası.

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Altın yatırımcılarına uyarı peş peşe geldi! Küçük yatırımcı dikkatli olsun! Geri çekilecek açıklaması merak uyandırdı...

"YATIRIMCI PANİĞE KAPILMASIN"

530-540-520 olabilir ama düştüğü zaman kesinlikle yatırımcı paniğe kapılmasın elinden çıkartmasın. Çünkü altın görmüş olduğu rakamı görüp de geçecek.

Ama bu 6 ay olur, 3 ay olur 1 sene olur. Benim yatırımcılara tavsiyem belli periyotlarla altın almaya devam etsinler. Düşüşlerde kesinlikle satmasınlar.

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Altın yatırımcılarına uyarı peş peşe geldi! Küçük yatırımcı dikkatli olsun! Geri çekilecek açıklaması merak uyandırdı...

"YÜKSELMESİNİN NEDENİ..."

Yükseldiği zaman da geç kaldım demesinler. Ama bu altının yükselişinin de şöyle bir durumu var dünyadaki altının yükselmesinden kaynaklanıyor. Doların yükselmesi de etkiliyor ama ana etken şu an altının onsunun yükselmesi. Bu bütün dünyada geçerli.