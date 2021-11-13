13 Kasım 2021, Cumartesi
Altın yatırımcılarına uyarı peş peşe geldi! Küçük yatırımcı dikkatli olsun! "Geri çekilecek" açıklaması merak uyandırdı...
Altın yatırımcılarına uyarı peş peşe geldi. Küçük yatırımcı dikkatli olsun! "Geri çekilecek" açıklaması merak uyandırdı. Altın, artan döviz fiyatları nedeniyle yükselişe geçti. Gram altının fiyatı 600 TL'ye dayandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altınla ilgili yeni tahminini açıkladı. Altını güvenilir liman olarak gören yatırımcı parasını değerlendirmek için adımlarını atmaya hazırlanıyor. İşte, açıklama hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 13.11.2021 01:24 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 01:24
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11