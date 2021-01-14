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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalar ardı ardına açıkladı: 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı! Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi... Bankalar ardı ardına açıkladı: 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı! Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi...
Nakit sıkıntısı yaşayan ve kredi çekmek isteyenleri için büyük fırsat. Birçok banka 3 ay ertlemeli kredi imkanı sunuyor. Koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların kredi imkanlarını araştırmaya başladı. Değişen faiz oranları ve vade imkanları için tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı detaylarını haberimizde derledik. İşte, Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi ve ING Bank ihtiyaç kredisi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 14.01.2021 23:03 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 23:03
Kredi çekmek için fırsat kollayan vatandaşlar için bankalardan ardı ardına açıklamalar geliyor. Bankalar uygun faiz oranları ile vatandaşlara kredi imkanı sunuyor. Koronavisü salgını sürecinde bankalar sürekli olarak kredi faiz oranlarını güncelliyor. 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, güncel kredi faiz oranlarını araştırırken bir yandan da 3 ay ertelemeli kredi veren bankaları merak ediyor. İşte, Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi...
GALERİ DEVAM EDİYOR VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI
Vakıfbank tarafından aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli, değişken taksitli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.
Aylık faiz oranı %1,59'dan başlıyor. Faiz oranı kişinin KBB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösteriyor.
Vakıfbank örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı: 50.000 TL
Vade(Ay): 36 Ay Faiz Oranı (Aylık): % 1.59 Taksit Tutarı: 1.932,78 TL Kredi Tahsis Ücreti: 250,00 TL Efektif Yıllık Faiz Oranı: %25,9408 TEB KIŞ KREDİSİ KAMPANYASI
TEB %1,45 faiz oranıyla 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. Faiz oranı Findeks notuna göre değişiklik gösteriyor. 3 aydan 36 aya kadar, nakit akışınıza uygun bir vadeyi seçebilir, ödeme planınızı buna göre oluşturabilirsiniz.
TEB örnek ödeme tablosu:
Kredi Türü: TEB'de Kış Kredisi Kampanyası
Kredi Tutarı: 10.000 TL Kredi Vadesi: 36 Faiz Oranı: %1,45 Aylık Taksit Tutarı: 376,13 TL Kredi Tahsis Ücreti (BSMV dahil): 52,50 TL Sigorta: 596,90 TL Yıllık Maliyet Oranı: %23,4666