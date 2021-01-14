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Bankalar ardı ardına açıkladı: 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı! Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi...

Nakit sıkıntısı yaşayan ve kredi çekmek isteyenleri için büyük fırsat. Birçok banka 3 ay ertlemeli kredi imkanı sunuyor. Koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların kredi imkanlarını araştırmaya başladı. Değişen faiz oranları ve vade imkanları için tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı detaylarını haberimizde derledik. İşte, Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi ve ING Bank ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 14.01.2021 23:03 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 23:03
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Bankalar ardı ardına açıkladı: 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı! Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi...

Kredi çekmek için fırsat kollayan vatandaşlar için bankalardan ardı ardına açıklamalar geliyor. Bankalar uygun faiz oranları ile vatandaşlara kredi imkanı sunuyor. Koronavisü salgını sürecinde bankalar sürekli olarak kredi faiz oranlarını güncelliyor. 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, güncel kredi faiz oranlarını araştırırken bir yandan da 3 ay ertelemeli kredi veren bankaları merak ediyor. İşte, Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar ardı ardına açıkladı: 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı! Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi...

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI

Vakıfbank tarafından aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli, değişken taksitli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.

Aylık faiz oranı %1,59'dan başlıyor. Faiz oranı kişinin KBB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösteriyor.

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Bankalar ardı ardına açıkladı: 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı! Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi...

Vakıfbank örnek ödeme tablosu:

Kredi Tutarı: 50.000 TL
Vade(Ay): 36 Ay
Faiz Oranı (Aylık): % 1.59
Taksit Tutarı: 1.932,78 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 250,00 TL
Efektif Yıllık Faiz Oranı: %25,9408

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Bankalar ardı ardına açıkladı: 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı! Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi...

TEB KIŞ KREDİSİ KAMPANYASI

TEB %1,45 faiz oranıyla 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. Faiz oranı Findeks notuna göre değişiklik gösteriyor. 3 aydan 36 aya kadar, nakit akışınıza uygun bir vadeyi seçebilir, ödeme planınızı buna göre oluşturabilirsiniz.

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Bankalar ardı ardına açıkladı: 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı! Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi...

TEB örnek ödeme tablosu:

Kredi Türü: TEB'de Kış Kredisi Kampanyası
Kredi Tutarı: 10.000 TL
Kredi Vadesi: 36
Faiz Oranı: %1,45
Aylık Taksit Tutarı: 376,13 TL
Kredi Tahsis Ücreti (BSMV dahil): 52,50 TL
Sigorta: 596,90 TL
Yıllık Maliyet Oranı: %23,4666