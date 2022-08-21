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Haberler Galeri 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olunacak! Detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak

81 ilde kira öder gibi ev sahibi olunacak! Detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak kampanya için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olacağı projenin detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak. Peki projedeki konutlar nasıl olacak? Kimlere özel kontenjan ayrılacak? Aylık hane halkı geliri ne kadar olacak? Projede neler olacak?

Giriş Tarihi: 21.08.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 11:40
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81 ilde kira öder gibi ev sahibi olunacak! Detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül’de açıklayacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak kampanya için hazırlıklar tam gaz sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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81 ilde kira öder gibi ev sahibi olunacak! Detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül’de açıklayacak

DETAYLARI BAŞKAN ERDOĞAN 13 EYLÜL'DE AÇIKLAYACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum sosyal medya adresinden milyonların merakla beklediği tarihi açıkladı. Bakan Kurum "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." ifadelerini kullandı.

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81 ilde kira öder gibi ev sahibi olunacak! Detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül’de açıklayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında detaylarını açıklayacağı proje kapsamında, vatandaşın erişilebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlamak, fahiş artan kira rakamlarını düşürmek, salgın döneminde daralan konut arzını artırarak, inşaat sektörünü canlandırmak amaçlanıyor.

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81 ilde kira öder gibi ev sahibi olunacak! Detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül’de açıklayacak

81 İLDE KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUNACAK

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81 ilde kira öder gibi ev sahibi olunacak! Detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül’de açıklayacak

Vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olacağı projede konutlar asgari ücretli ailelerin erişebileceği fiyat ve koşullarda inşa edilecek. Artan inşaat maliyetleri ve arsa sorununu devlet sübvanse edecek.