Emekliye 7.500 TL promosyon müjdesi! Ek koşulsuz başvuran alıyor! En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, TEB...

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİNDE BÜYÜK ARTIŞ!

ING

ING Bank'tan yapılana açıklamaya göre, maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylelikle emekliler toplamda 6 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor.

Emekli maaşını söz konusu bankaya taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; bin 500 TL'ye kadar ise 3 bin 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası ise 4 bin 250 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 5 bin TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Bankanın kampanyasından 7 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.