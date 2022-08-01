01 Ağustos 2022, Pazartesi
Emekliye 7.500 TL promosyon müjdesi! Ek koşulsuz başvuran alıyor! En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, TEB...
Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili detaylar yakından takip ediliyor. Emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammı sonrasında gözler promosyon ödemelerine çevrildi. Bankalar arasında kıyasıya yarış başlarken, en yüksek ödeme yapanlar ise merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde bankalar güncel promosyon miktarlarını duyurdu. Bankalar 7 bin lirayı aşan promosyon ödemeler ve ek fırsatlar ile 3 yıllığına emeklileri müşterileri yapmayı amaçlıyor. Hal böyle olunca,"Emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? sorularına yanıt aranıyor. İşte, bankaların güncel promosyon ödemeleri...
Giriş Tarihi: 01.08.2022 19:55
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