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Haberler Galeri Emekliye 7.500 TL promosyon müjdesi! Ek koşulsuz başvuran alıyor! En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, TEB...

Emekliye 7.500 TL promosyon müjdesi! Ek koşulsuz başvuran alıyor! En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, TEB...

Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili detaylar yakından takip ediliyor. Emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammı sonrasında gözler promosyon ödemelerine çevrildi. Bankalar arasında kıyasıya yarış başlarken, en yüksek ödeme yapanlar ise merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde bankalar güncel promosyon miktarlarını duyurdu. Bankalar 7 bin lirayı aşan promosyon ödemeler ve ek fırsatlar ile 3 yıllığına emeklileri müşterileri yapmayı amaçlıyor. Hal böyle olunca,"Emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? sorularına yanıt aranıyor. İşte, bankaların güncel promosyon ödemeleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2022 19:55
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Emekliye 7.500 TL promosyon müjdesi! Ek koşulsuz başvuran alıyor! En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, TEB...

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılan maaş zammı ile gelirlerde artış yaşandı. Maaşlara yapılan yüzde 42,35'lik zam sonrasında bankalar promosyon miktarlarını güncelledi. 7 bin lirayı aşan promosyon miktarları ile bankalar müşterilerini bekliyor. Emeklilerin maaşları ve bankalara göre promosyon miktarları değişiyor. Ödemeler 3 yıllık taahhüt anlaşması yapılması halinde hesaplara yatırılıyor. Vatandaşlar en yüksek promosyon ödemesi veren bankaları merak ediyor. İşte, güncel promosyon ödeme tutarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 7.500 TL promosyon müjdesi! Ek koşulsuz başvuran alıyor! En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, TEB...

BANKALAR PROMOSYONA EK FIRSAT DA SUNUYOR

Bazı bankalar emekliler için promosyon ödemesi hariç kendi uygulamaları üzerinde bir takım fırsatlar sunuyor. Bankaya ait ek kart ve fırsatlar için ek ücret talep edilmiyor. İhtiyaç kredisi kullanan emekliler avantajlı kredi faiz oranından faydalandırılıyor. Ayrıca masrafsız para transferi ve tüm ATM'lerden ücretsiz para çekip yatırma imkanı veriliyor.

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Emekliye 7.500 TL promosyon müjdesi! Ek koşulsuz başvuran alıyor! En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, TEB...

SÜRE DOLMADAN ÇIKMAK MÜMKÜN

Bankasını değiştirmek isteyen emekliler, seçeceği bankanın ATM'sinden, internet bankacılığından veya en yakın şubesinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Promosyon ödemeleri 3 yıllık yapılıyor. Üç seneyi doldurmamış emekliler mevcut bankasından çıkış yapmak için ücret farkını verip hesabını kapatabiliyor.

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Emekliye 7.500 TL promosyon müjdesi! Ek koşulsuz başvuran alıyor! En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, TEB...

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİNDE BÜYÜK ARTIŞ!

ING

ING Bank'tan yapılana açıklamaya göre, maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylelikle emekliler toplamda 6 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor.

Emekli maaşını söz konusu bankaya taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; bin 500 TL'ye kadar ise 3 bin 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası ise 4 bin 250 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 5 bin TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Bankanın kampanyasından 7 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.

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Emekliye 7.500 TL promosyon müjdesi! Ek koşulsuz başvuran alıyor! En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, TEB...

Emekli maaşını 3 yıl boyunca söz konusu bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de ING'nin promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. Maaşını söz konusu bankaya taşımak isteyen emekliler, taşıma işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan e-devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla bankanın şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olanlar ise bağlı olduğu kurumlarda banka tercihini ING olarak belirterek maaş müşterisi olabiliyor.