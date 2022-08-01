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Altın için yıl sonu tahmini! Güvenilir limanda yeni rakam! İslam Memiş duyurdu, altın alacaklar dikkat! Gram, çeyrek, yarım altın...

Altın fiyatlarında geçtiğimiz günlerde hareketli dakikalar yaşandı. Gram altın fiyatı 1.000 lirayı aşarken, Altın Uzmanı İslam Memiş'ten yıl sonu tahmini geldi. FED kararı sonrası altın fiyatları yükseldi. Ons altın fiyatı uluslararası piyasada bin 750 dolar seviyesinde seyrediyor. Yatırımcıların güvenilir liman olarak gördüğü altın için güncel yorumlar ise yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın yıl sonunda ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2022 20:50
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Altın için yıl sonu tahmini! Güvenilir limanda yeni rakam! İslam Memiş duyurdu, altın alacaklar dikkat! Gram, çeyrek, yarım altın...

Altın için yıl sonu tahmini Güvenilir limanda yeni rakam. İslam Memiş duyurdu, altın alacaklar dikkat. Geçtiğimiz hafta yatırımcılar için oldukça hareketli geçti. Yurt içinde TCMB'nin yayımladığı Enflasyon Raporu ön plana çıkarken, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile piyasalarda dalgalanma yaşandı. Hal böyle olunca yatırımcılar altın fiyatları için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, altın fiyatları için güncel açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın için yıl sonu tahmini! Güvenilir limanda yeni rakam! İslam Memiş duyurdu, altın alacaklar dikkat! Gram, çeyrek, yarım altın...

''SON BİR ŞANS OLACAK''

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Ağustos'ta son şans var" diyerek direnç seviyesini açıkladı. İşte Memiş'in açıklamaları;

"Altın ve gümüşün ons fiyatında toparlanmalar olabilir. Gümüş gram fiyatı fiziki tarafta 12 lira. Gram altın ise 1012 lira seviyesinde. 1020 lira direnç seviyesi var, aman ha 1000 lira seviyesinden gram altın almayın, ağustosta son şans var. Döviz kurlarında, emtia fiyatlarının gram bazında son bir şans olacak. Ağustos ayını şans ayı olarak belirleyeceğiz"

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Altın için yıl sonu tahmini! Güvenilir limanda yeni rakam! İslam Memiş duyurdu, altın alacaklar dikkat! Gram, çeyrek, yarım altın...

Eylül ayını işaret eden İslam Memiş, "ABD'de büyüme rakamları açıklandı, balon patladı, berbat. Teknik olarak ABD ekonomisi resesyona girdi. Gerçek fiyatlamalar gün yüzüne yavaş yavaş çıkıyor." dedi.

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Altın için yıl sonu tahmini! Güvenilir limanda yeni rakam! İslam Memiş duyurdu, altın alacaklar dikkat! Gram, çeyrek, yarım altın...

Ağustos ayında göz önünde bulundurulması gereken rakamların gram altın TL'de 950-1000 lira, dolarda ise 17-18 bant aralığı olduğunu söyleyen Memiş, "Eylül ayında ne bombalar patlayacak, hep beraber göreceğiz. Şirket iflasları, jeopolitik riskler, resesyon fiyatlamaları, neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

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Altın için yıl sonu tahmini! Güvenilir limanda yeni rakam! İslam Memiş duyurdu, altın alacaklar dikkat! Gram, çeyrek, yarım altın...

Önümüzdeki dönemde 1000 liranın altında gram altın almanın mümkün olacağını belirten Memiş, gümüşün gram fiyatında ise 11 liranın altının zor olduğunu ama o seviyeye gelince tekrar alınabileceğini belirtti.