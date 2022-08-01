Altın için yıl sonu tahmini! Güvenilir limanda yeni rakam! İslam Memiş duyurdu, altın alacaklar dikkat! Gram, çeyrek, yarım altın...

Altın fiyatlarında geçtiğimiz günlerde hareketli dakikalar yaşandı. Gram altın fiyatı 1.000 lirayı aşarken, Altın Uzmanı İslam Memiş'ten yıl sonu tahmini geldi. FED kararı sonrası altın fiyatları yükseldi. Ons altın fiyatı uluslararası piyasada bin 750 dolar seviyesinde seyrediyor. Yatırımcıların güvenilir liman olarak gördüğü altın için güncel yorumlar ise yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın yıl sonunda ne kadar olacak?