01 Ağustos 2022, Pazartesi
30-40 bin lira indirim! ÖTV düzenlemesi hareketlendirdi, o modellerde talep patlaması! Peugeot, Chevrolet, Volkswagen, KİA, Nissan fiyatları...
Otomobil fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürüyor. Araba sahibi olmak isteyenler güncel araba fiyatlarını yakından takip ediyor. Pandemi döneminde yaşanan olumsuzluklar ve küresel çapta yaşanan çip krizi sonrasında fiyatlarda değişim yaşanmıştı. Sıfır ve ikinci el araba fiyatları için ÖTV düzenlemesi bekleniyordu. Başkan Erdoğan tarafından imzalanan kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından fiyatlarda aşağı yönde bir ivme yaşandı. Hal böyle olunca,"Araba fiyatları düşecek mi?" sorularına yanıt aranıyor.
Giriş Tarihi: 01.08.2022 18:40
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