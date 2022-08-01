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Haberler Galeri 30-40 bin lira indirim! ÖTV düzenlemesi hareketlendirdi, o modellerde talep patlaması! Peugeot, Chevrolet, Volkswagen, KİA, Nissan fiyatları...

30-40 bin lira indirim! ÖTV düzenlemesi hareketlendirdi, o modellerde talep patlaması! Peugeot, Chevrolet, Volkswagen, KİA, Nissan fiyatları...

Otomobil fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürüyor. Araba sahibi olmak isteyenler güncel araba fiyatlarını yakından takip ediyor. Pandemi döneminde yaşanan olumsuzluklar ve küresel çapta yaşanan çip krizi sonrasında fiyatlarda değişim yaşanmıştı. Sıfır ve ikinci el araba fiyatları için ÖTV düzenlemesi bekleniyordu. Başkan Erdoğan tarafından imzalanan kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından fiyatlarda aşağı yönde bir ivme yaşandı. Hal böyle olunca,"Araba fiyatları düşecek mi?" sorularına yanıt aranıyor.

Giriş Tarihi: 01.08.2022 18:40
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30-40 bin lira indirim! ÖTV düzenlemesi hareketlendirdi, o modellerde talep patlaması! Peugeot, Chevrolet, Volkswagen, KİA, Nissan fiyatları...

Otomobil sektöründe ÖTV hareketliliği sürüyor. Geçtiğimiz günlerde ÖTV tebliği hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Açıklanan kararda,"Bakanlar Kurulu' ibaresi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı, motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek ve sıfıra indirebilecek. Düzenleme sonrasında"Araba fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?" sorularına yanıt aranıyor. Peki ÖTV düzenlemesi gelecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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30-40 bin lira indirim! ÖTV düzenlemesi hareketlendirdi, o modellerde talep patlaması! Peugeot, Chevrolet, Volkswagen, KİA, Nissan fiyatları...

Otomobil sektöründeki ÖTV hareketliliği devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖTV tebliğinde 'Bakanlar Kurulu' ibaresi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı, motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek ve sıfıra indirebilecek.

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30-40 bin lira indirim! ÖTV düzenlemesi hareketlendirdi, o modellerde talep patlaması! Peugeot, Chevrolet, Volkswagen, KİA, Nissan fiyatları...

ÖTV'de düzenleme yetkisinin Cumhurbaşkanına geçirilmesi sektörde olumlu etki yaptı. REYSAD Başkanı Ali Özerinç, otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tebliğinde yapılan değişiklikle yetkili bayilerle aksesuar satıcıları arasındaki haksız rekabetin ortadan kaldırıldığını ifade etti. Öte yandan düzenlemenin gelmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında düşüş görüldü. İnternetteki ilanlarda; 350 bin liraya kadar olan araçlarda 10-15 bin, 1 milyon lira bandındaki üst segment araçlarda ise 30-40 lira aralığında indirim gözlemlendi.

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30-40 bin lira indirim! ÖTV düzenlemesi hareketlendirdi, o modellerde talep patlaması! Peugeot, Chevrolet, Volkswagen, KİA, Nissan fiyatları...

"YETKİLİ SATICILAR OLARAK HAKSIZ BİR REKABETE MARUZ KALMIŞ OLDUK"

Aksesuar satışlarının otomobilin ilk çıkış anında ÖTV matrahına dahil edilmesi ile ilgili ilk tebliğin 2015 yılında yayınlandığını söyleyen Özerinç, "Bu tebliğin çıkış amacı yurtdışından ülkemize getirilen "gray market" otomobillerin niteliklerinin değiştirilmesiydi. Biz bu konuyla ilgili bu tebliğin aslında yetkili satıcıları kapsamadığı yönünde bir görüş almıştık. Bir süre sonra yetkili satıcılar olarak bu tebliğe tabi olduğumuz ve birtakım denetimlerden geçeceğimiz söylendi. Yetkili bayiden alınan aksesuarlar ÖTV matrahına dahil edilirken, piyasadan alınan aksesuarlar için aynı durum söz konusu değildi.

Bu durumda yetkili satıcılar olarak haksız bir rekabete maruz kalmış olduk. Paspas, navigasyon ya da krom çıta gibi aksesuarlar aracın niteliğini değiştirmeyen ürünlerdir. Ancak tebliğe göre; bu ürünlerin bedellerinin ilgili aracın ÖTV matrahına dahil edilmesi gerektiği şeklinde yorumlandı ve bu durum karşısında yetkili bayiler ciddi cezalarla karşı karşıya kaldılar" dedi.

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30-40 bin lira indirim! ÖTV düzenlemesi hareketlendirdi, o modellerde talep patlaması! Peugeot, Chevrolet, Volkswagen, KİA, Nissan fiyatları...

Konuyla ilgili bazı önerilerde bulunduklarını anlatan Özerinç, önerilerinin değerlendirildiğini ve tebliğde bir değişikliğe gidildiğini söyleyerek şöyle konuştu: