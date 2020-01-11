İşsizlik maaşına 323 TL zam! İşte yeni zamlı işsizlik maaşı tablosu...

Türkiye'de on binlerce kişiye işsizlik maaşı ödeniyor. Sosyal devlet anlayışının en önemli tezahürlerinden birine sahip olan Türkiye'de SGK, İŞKUR, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eli ile ihtiyaç sahiplerine onlarca ödenek sunuluyor. İşinden kendi isteği dışında çıkarılanlar kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi ödemelerin yanında prim ödemeleri doğrultusunda değişkenlik gösteren işsizlik maaşını alıyorlar. İşsizlik maaşı 2020 yılında yüzde 15 oranında zamlandı. 2019 yılında en düşük 1015 TL, en yüksek ise 2031 TL olarak ödenen ücret bu yıl enflasyonun üstünde zamlanmış oldu. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor? İşte 2020 zamlı işsizlik maaşı tablosu...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 10:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





