16 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, gelecek mi? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi?

25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, gelecek mi? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi?

"25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, gelecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesinde kadınların emekliliğini kolaylaştıracak 2 müjde sıralandı. Özellikle kadınların emeklilik yaşında esneme yapılırken, ev hanımlarının isteğe bağlı primlerine devlet desteği gelecek. Peki, 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, gelecek mi? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2023 20:53 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 20:53
  • 1
  • 13
25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, gelecek mi? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi?

"25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, gelecek mi? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannasinde kadınlar için erken emeklilik müjdesi de verildi. Peki, 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, gelecek mi? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, gelecek mi? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi?

EV HANIMLARINA KOLAY EMEKLİLİK: HER YIL EN AZ 12 BİN TL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi gençlerden yaşlılara, işçi ve memurlardan kadınlara kadar 85 milyonu ilgilendiren müjdeler içeriyor. Kadınların emekliliğini kolaylaştıracak 2 önemli müjde öne çıkıyor. Bu kapsamda kadınlara emeklilik için prim ve yaş desteği geliyor.

  • 3
  • 13
25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, gelecek mi? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi?

YAŞ ŞARTI ESNETİLECEK

Beyannameye göre, emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilirken, ev hanımlarının isteğe bağlı primlerine de devlet desteği sağlanacak.

  • 4
  • 13
25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, gelecek mi? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi?

Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hak olarak gördüklerini belirten Başkan Erdoğan, "Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız" dedi.

  • 5
  • 13
25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, gelecek mi? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi?

PRİMİN 3'TE 1'İ DEVLETTEN

Çalışmayanlara, eksik primi olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada her ay brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılıyor.