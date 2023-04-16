25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, gelecek mi? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi?

Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hak olarak gördüklerini belirten Başkan Erdoğan, "Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız" dedi.