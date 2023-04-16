16 Nisan 2023, Pazar
25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, gelecek mi? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi?
"25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, gelecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesinde kadınların emekliliğini kolaylaştıracak 2 müjde sıralandı. Özellikle kadınların emeklilik yaşında esneme yapılırken, ev hanımlarının isteğe bağlı primlerine devlet desteği gelecek. Peki, 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik var mı, gelecek mi? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 7.500 TL verilecek mi?
Giriş Tarihi: 16.04.2023 20:53 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 20:53
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