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Annelere 2724 TL harçlık! İşte İŞKUR annelere harçlık programı için istenen şartlar

Devletin annelere desteği sürüyor. 2 ile 5 yaşında çocuğu olan anneye devlet günlük ve aylık ödemeler yapıyor. Annelere ödenen harçlıklardan birçok kişinin haberi yok. Devlet şartları karşılayan annelere 89,4 TL günlük harçlık verirken, aylık olarak da 400 TL ödeme yapıyor. Anneler programlara katılarak 2724 TL ödeme alabiliyor. Peki, annelere hangi destekler sağlanıyor? İşte annelere sağlanan destekler...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 10:27
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Annelere 2724 TL harçlık! İşte İŞKUR annelere harçlık programı için istenen şartlar

İŞKUR annelere desteklerini sürdürüyor. 2 ile 5 yaş arasında çocuğu olan annelere devletten harçlık desteği sunuluyor. İŞKUR ayrıca aylık 400 TL ödeme de yapıyor. Bunun dışında sosyal programlar ile annelere 2724 TL kazanç fırsatı sunuluyor. İŞKUR'un annelere harçlık desteği büyük ilgi görüyor. Peki, İŞKUR annelere destek şartları neler? İşte istenen şartlar...

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Annelere 2724 TL harçlık! İşte İŞKUR annelere harçlık programı için istenen şartlar

GÜNDE 90 TL ÖDEME

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor.

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Annelere 2724 TL harçlık! İşte İŞKUR annelere harçlık programı için istenen şartlar

İşbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara hem günlük 89,4 lira harçlık hem de aylık 400 lira bakım desteği ödeniyor.

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Annelere 2724 TL harçlık! İşte İŞKUR annelere harçlık programı için istenen şartlar

AYDA 400 TL

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor.

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Annelere 2724 TL harçlık! İşte İŞKUR annelere harçlık programı için istenen şartlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan anneler, 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteğinden yararlanıyor. İş öğrenen annelere ayrıca para da ödeniyor.