Annelere 2724 TL harçlık! İşte İŞKUR annelere harçlık programı için istenen şartlar

Devletin annelere desteği sürüyor. 2 ile 5 yaşında çocuğu olan anneye devlet günlük ve aylık ödemeler yapıyor. Annelere ödenen harçlıklardan birçok kişinin haberi yok. Devlet şartları karşılayan annelere 89,4 TL günlük harçlık verirken, aylık olarak da 400 TL ödeme yapıyor. Anneler programlara katılarak 2724 TL ödeme alabiliyor. Peki, annelere hangi destekler sağlanıyor? İşte annelere sağlanan destekler...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 10:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





