HaberlerGaleriEMEKLİYE %68 MAAŞ ZAMMI! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için yeni rakamlar geldi! 4 aylık zam netleşti! İşte maaş listesi...
EMEKLİYE %68 MAAŞ ZAMMI! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için yeni rakamlar geldi! 4 aylık zam netleşti! İşte maaş listesi...
Ocak ayına kısa süre kala emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ışığında maaşlara yapılacak zam oranı netleşecek. 4 aylık verinin gelmesinin ardından maaş tabloları güncellenmeye başladı. Merkez Bankası tarafından Kasım ayı enflasyon beklenti anket sonuçlarını açıkladı. Enflasyon farkı ve refah payı artışı ile emekli gelirlerinde ek artışlar yaşanacak. Hal böyle olunca, emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? Ocak ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli ve memur maaş hesaplama tabloları...