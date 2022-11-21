EMEKLİYE %68 MAAŞ ZAMMI! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için yeni rakamlar geldi! 4 aylık zam netleşti! İşte maaş listesi...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. 2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.