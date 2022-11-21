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Haberler Galeri EMEKLİYE %68 MAAŞ ZAMMI! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için yeni rakamlar geldi! 4 aylık zam netleşti! İşte maaş listesi...

EMEKLİYE %68 MAAŞ ZAMMI! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için yeni rakamlar geldi! 4 aylık zam netleşti! İşte maaş listesi...

Ocak ayına kısa süre kala emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ışığında maaşlara yapılacak zam oranı netleşecek. 4 aylık verinin gelmesinin ardından maaş tabloları güncellenmeye başladı. Merkez Bankası tarafından Kasım ayı enflasyon beklenti anket sonuçlarını açıkladı. Enflasyon farkı ve refah payı artışı ile emekli gelirlerinde ek artışlar yaşanacak. Hal böyle olunca, emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? Ocak ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli ve memur maaş hesaplama tabloları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 18:58 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 18:58
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EMEKLİYE %68 MAAŞ ZAMMI! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için yeni rakamlar geldi! 4 aylık zam netleşti! İşte maaş listesi...

Son dakika haberleri... Emekli maaş zammı için gözler TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına çevrildi. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zammı hesaplanacak. Merkez Bankası beklenti anketini açıkladı. Açıklamanın ardından maaş hesaplamaları güncellendi. Enflasyon oranı Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak gerçekleşti. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte maaş hesaplamaları ile tablolar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EMEKLİYE %68 MAAŞ ZAMMI! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için yeni rakamlar geldi! 4 aylık zam netleşti! İşte maaş listesi...

Emekli ve memur zammı gündemde yer almaya devam ediyor. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacağı maaş zammı belli oldu. Memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kurlulardan 1 puan daha fazla zam alacak.

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EMEKLİYE %68 MAAŞ ZAMMI! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için yeni rakamlar geldi! 4 aylık zam netleşti! İşte maaş listesi...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. 2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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EMEKLİYE %68 MAAŞ ZAMMI! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için yeni rakamlar geldi! 4 aylık zam netleşti! İşte maaş listesi...

3 OCAK 2023'TE NET ZAM BELLİ OLACAK

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacağı zamlar net olarak 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla belirlenecek. Bu tarihten önce hesaplanan zam oranları sadece açıklandığı ay itibarıyla bilgilendirici oluyor.

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EMEKLİYE %68 MAAŞ ZAMMI! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için yeni rakamlar geldi! 4 aylık zam netleşti! İşte maaş listesi...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARINA EK GÖSTERGE DE EKLENECEK

Memur ve memur emeklilerinin maaşları ek göstergeye bağlı olarak artış yaşayacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek