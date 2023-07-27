27 Temmuz 2023, Perşembe
Emekli zamlı maaş farkları son dakika | SGK öğleden sonra duyurdu! Memur emeklisine (4C) fark ödemeleri ne zaman, ne kadar, kaç TL yatacak?
Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihi netleşti. Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar, maaş farklarını ne zaman çekebileceklerini merak ediyorlar. SGK beklenen duyuruyu yaptı. %19.55 oranında artış yapılması öngörülen emekli maaşlarına eklenen refah payıyla zam oranı %25'e yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni zam için yılbaşını işaret ederken, emekli maaşı zam farkının ödeme tarihi bekleniyor. SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı ödemelerinin detayları haberimizde...
Giriş Tarihi: 27.07.2023 17:06
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