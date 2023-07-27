Emekli zamlı maaş farkları son dakika | SGK öğleden sonra duyurdu! Memur emeklisine (4C) fark ödemeleri ne zaman, ne kadar, kaç TL yatacak?

Emekli maaşlarına yapılan %25 zamla ilgili kanun teklifinin yürürlüğe girmesiyle ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Emekli maaşları, tahsis numarasının son hanesine göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. 4A, 4B ve 4C'den emekli olanlar, banka şubelerine gitmeden emekli aylıklarının yatıp yatmadığını veya kaç lira olarak hesaplara yatırıldığını sorgulayabiliyor. Memur emeklileri için zam farkı ödeme tarihi ile ilgili detaylar haberimizde...