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Haberler Galeri Emekli zamlı maaş farkları son dakika | SGK öğleden sonra duyurdu! Memur emeklisine (4C) fark ödemeleri ne zaman, ne kadar, kaç TL yatacak?

Emekli zamlı maaş farkları son dakika | SGK öğleden sonra duyurdu! Memur emeklisine (4C) fark ödemeleri ne zaman, ne kadar, kaç TL yatacak?

Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihi netleşti. Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar, maaş farklarını ne zaman çekebileceklerini merak ediyorlar. SGK beklenen duyuruyu yaptı. %19.55 oranında artış yapılması öngörülen emekli maaşlarına eklenen refah payıyla zam oranı %25'e yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni zam için yılbaşını işaret ederken, emekli maaşı zam farkının ödeme tarihi bekleniyor. SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı ödemelerinin detayları haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2023 17:06
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Emekli zamlı maaş farkları son dakika | SGK öğleden sonra duyurdu! Memur emeklisine 4C fark ödemeleri ne zaman, ne kadar, kaç TL yatacak?

Emekli maaşlarına yapılan %25 zamla ilgili kanun teklifinin yürürlüğe girmesiyle ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Emekli maaşları, tahsis numarasının son hanesine göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. 4A, 4B ve 4C'den emekli olanlar, banka şubelerine gitmeden emekli aylıklarının yatıp yatmadığını veya kaç lira olarak hesaplara yatırıldığını sorgulayabiliyor. Memur emeklileri için zam farkı ödeme tarihi ile ilgili detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli zamlı maaş farkları son dakika | SGK öğleden sonra duyurdu! Memur emeklisine 4C fark ödemeleri ne zaman, ne kadar, kaç TL yatacak?

MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 Temmuz zam farkı ödemeleri 28 Temmuz Cuma günü yapılacak.

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Emekli zamlı maaş farkları son dakika | SGK öğleden sonra duyurdu! Memur emeklisine 4C fark ödemeleri ne zaman, ne kadar, kaç TL yatacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emekli Sandığı (4/1-(c)) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan Fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2023 tarihinde ödenecektir.

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Emekli zamlı maaş farkları son dakika | SGK öğleden sonra duyurdu! Memur emeklisine 4C fark ödemeleri ne zaman, ne kadar, kaç TL yatacak?

Buna göre;

-Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

-Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

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Emekli zamlı maaş farkları son dakika | SGK öğleden sonra duyurdu! Memur emeklisine 4C fark ödemeleri ne zaman, ne kadar, kaç TL yatacak?

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.