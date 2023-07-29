29 Temmuz 2023, Cumartesi
90 bin taşerona kadro çıktı mı, son durum ne? 2023 Taşerona Kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor, şartları neler?
Taşerona kadro konusu, 2023 son dakika haberleriyle yoğun bir şekilde takip ediliyor. Taşeron işçiye kadro çalışmaları neredeyse tamamlandı ve 90 bin taşeron işçinin kadroya alınması TÜRK-İŞ ve Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri sonrasında şekillendi. Taşerona kadronun ne zaman çıkacağı, ertelenip ertelenmediği ve kapsadığı kişiler hakkındaki merak edilenler haberimizde...
Giriş Tarihi: 29.07.2023 10:29
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