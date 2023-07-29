29 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 90 bin taşerona kadro çıktı mı, son durum ne? 2023 Taşerona Kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor, şartları neler?

90 bin taşerona kadro çıktı mı, son durum ne? 2023 Taşerona Kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor, şartları neler?

Taşerona kadro konusu, 2023 son dakika haberleriyle yoğun bir şekilde takip ediliyor. Taşeron işçiye kadro çalışmaları neredeyse tamamlandı ve 90 bin taşeron işçinin kadroya alınması TÜRK-İŞ ve Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri sonrasında şekillendi. Taşerona kadronun ne zaman çıkacağı, ertelenip ertelenmediği ve kapsadığı kişiler hakkındaki merak edilenler haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2023 10:29
  • 1
  • 9
90 bin taşerona kadro çıktı mı, son durum ne? 2023 Taşerona Kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor, şartları neler?

Taşerona kadro konusu, 2023 son dakika haberleriyle yoğun bir şekilde takip ediliyor. Taşeron işçiye kadro çalışmaları neredeyse tamamlandı ve 90 bin taşeron işçinin kadroya alınması TÜRK-İŞ ve Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri sonrasında şekillendi. Taşerona kadronun ne zaman çıkacağı, ertelenip ertelenmediği ve kapsadığı kişiler hakkındaki merak edilenler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
90 bin taşerona kadro çıktı mı, son durum ne? 2023 Taşerona Kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor, şartları neler?

TAŞERONA KADRO ÇALIŞMASI MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

Taşeron işçiler Meclis'te beklenen ilk konular arasında yer alıyor.

  • 3
  • 9
90 bin taşerona kadro çıktı mı, son durum ne? 2023 Taşerona Kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor, şartları neler?

GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • 4
  • 9
90 bin taşerona kadro çıktı mı, son durum ne? 2023 Taşerona Kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor, şartları neler?

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

  • 5
  • 9
90 bin taşerona kadro çıktı mı, son durum ne? 2023 Taşerona Kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor, şartları neler?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.