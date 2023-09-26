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Haberler Galeri 150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLiK KREDİSİ SON DURUM 2023! Yeni evlenenlere evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih verildi mi? Aile ve Gençlik Bankası...

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLiK KREDİSİ SON DURUM 2023! Yeni evlenenlere evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih verildi mi? Aile ve Gençlik Bankası...

Yeni evlenenlere müjde! AK Parti seçim beyannamesinde yer alan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi, evlenmeyi planlayan çiftler için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Bugün gerçekleşek Kabine Toplantısı sonrası gözler, öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar, ev hanımlarına emeklilik ve evlilik kredisi gibi konulara çevrilmiş durumda. İşte faizsiz evlilik kredisi son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 26.09.2023 18:08 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 18:11
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150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLiK KREDİSİ SON DURUM 2023! Yeni evlenenlere evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih verildi mi? Aile ve Gençlik Bankası...

"2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi ne zaman verilecek son dakika 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Evlilik hayalleri kuran onlarca çifti yakından ilgilendiren faizsiz evlilik kredisi hakkındaki detaylar merak konusu oluyor. İşte, faizsiz evlilik kredisi son durum...

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150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLiK KREDİSİ SON DURUM 2023! Yeni evlenenlere evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih verildi mi? Aile ve Gençlik Bankası...

26 EYLÜL KABİNE GÜNDEMİ!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı saat 15.15'te başladı. Beştepe'deki toplantıda ekonomi başlığında önemli konular ele alınacak.

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150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLiK KREDİSİ SON DURUM 2023! Yeni evlenenlere evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih verildi mi? Aile ve Gençlik Bankası...

Kabinede yıl sonunda tamamlanması beklenen en düşük emekli aylıklarına yönelik düzenlemenin ele alınması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın zam düzenlemesi konusunda kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.



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150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLiK KREDİSİ SON DURUM 2023! Yeni evlenenlere evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih verildi mi? Aile ve Gençlik Bankası...

Öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar, ev hanımlarına emeklilik ve evlilik kredisi gibi konular da kabine toplantısında ele alınacak.

Enflasyonla mücadele, tahıl koridoru, düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan son çalışmalar da kabinede konuşulacak.

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150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLiK KREDİSİ SON DURUM 2023! Yeni evlenenlere evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih verildi mi? Aile ve Gençlik Bankası...

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU SON DURUM

150 bin TL evlilik kredisi iki yıl geri ödemesiz olarak yeni evlenecek çiftlere verilecek. Gençleri teşvik etmek ve evlenecek çiftlere kolaylık sağlamak amacıyla faizsiz kredi 48 ayda geri ödenecek.