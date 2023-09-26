150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLiK KREDİSİ SON DURUM 2023! Yeni evlenenlere evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih verildi mi? Aile ve Gençlik Bankası...

Yeni evlenenlere müjde! AK Parti seçim beyannamesinde yer alan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi, evlenmeyi planlayan çiftler için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Bugün gerçekleşek Kabine Toplantısı sonrası gözler, öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar, ev hanımlarına emeklilik ve evlilik kredisi gibi konulara çevrilmiş durumda. İşte faizsiz evlilik kredisi son dakika gelişmeleri...