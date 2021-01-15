Bankalarda son dakika faiz depremi: 15 Ocak Halkbank, TEB, Ziraat, Garanti BBVA kredi faiz oranları ne oldu?

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. 15 Ocak tarihli bankaların güncel kredi faiz oranları belli oldu. Yeni yıla girmemiz ile birlikte bankaların kredi faiz oranlarında da değişikliğe gidildi. Peş peşe yeni faiz oranlarını duyuran bankaların listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Kamu bankaları ve özel bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi ile ilgili son açıklamalarını yazımızda ele aldık. Peki, 15 Ocak Halkbank, TEB, Ziraat, Garanti BBVA kredi faiz oranları ne oldu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.01.2021 16:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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