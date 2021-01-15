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Haberler Galeri Bankalarda son dakika faiz depremi: 15 Ocak Halkbank, TEB, Ziraat, Garanti BBVA kredi faiz oranları ne oldu?

Bankalarda son dakika faiz depremi: 15 Ocak Halkbank, TEB, Ziraat, Garanti BBVA kredi faiz oranları ne oldu?

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. 15 Ocak tarihli bankaların güncel kredi faiz oranları belli oldu. Yeni yıla girmemiz ile birlikte bankaların kredi faiz oranlarında da değişikliğe gidildi. Peş peşe yeni faiz oranlarını duyuran bankaların listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Kamu bankaları ve özel bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi ile ilgili son açıklamalarını yazımızda ele aldık. Peki, 15 Ocak Halkbank, TEB, Ziraat, Garanti BBVA kredi faiz oranları ne oldu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.01.2021 16:59
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Bankalarda son dakika faiz depremi: 15 Ocak Halkbank, TEB, Ziraat, Garanti BBVA kredi faiz oranları ne oldu?

Son dakika haberi... Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Koronavirüs pandemisi nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar için bankalar kredi kampanyaları başlatmıştı. Kampanyaların sona ermesinin ardından bankalar faiz oranlarını yükseltti. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını ahaber.com.tr'den inceleyebilirsiniz. İşte bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalarda son dakika faiz depremi: 15 Ocak Halkbank, TEB, Ziraat, Garanti BBVA kredi faiz oranları ne oldu?

EN UYGUN KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

İşte 15 Ocak 2021 tarihli bankaların güncel kredi faiz oranları:

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Bankalarda son dakika faiz depremi: 15 Ocak Halkbank, TEB, Ziraat, Garanti BBVA kredi faiz oranları ne oldu?

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.65

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

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Bankalarda son dakika faiz depremi: 15 Ocak Halkbank, TEB, Ziraat, Garanti BBVA kredi faiz oranları ne oldu?

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.50

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Bankalarda son dakika faiz depremi: 15 Ocak Halkbank, TEB, Ziraat, Garanti BBVA kredi faiz oranları ne oldu?

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.52

İhtiyaç kredisi: 1.59

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49