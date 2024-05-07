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20 bin öğretmen ataması yapılacak mı? Kaç bin öğretmen atanacak? Flaş karar duyuruldu! 2024 Öğretmen ataması son dakika
Herkesin merakla beklediği atama yapılacak öğretmen sayısı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 yılında 20 bin öğretmen atamasının gerçekleştirileceği duyuruldu. İşte 2024 öğretmen atamalarına ilişkin merak edilen detaylar…
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 10:29Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 10:32