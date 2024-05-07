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20 bin öğretmen ataması yapılacak mı? Kaç bin öğretmen atanacak? Flaş karar duyuruldu! 2024 Öğretmen ataması son dakika

Herkesin merakla beklediği atama yapılacak öğretmen sayısı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 yılında 20 bin öğretmen atamasının gerçekleştirileceği duyuruldu. İşte 2024 öğretmen atamalarına ilişkin merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 10:32
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20 bin öğretmen ataması yapılacak mı? Kaç bin öğretmen atanacak? Flaş karar duyuruldu! 2024 Öğretmen ataması son dakika

Öğretmen atamalarıyla ilgili bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in işaret ettiği kritik Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Toplantının ardından yapılacak olan açıklamada, 2024 yılı içinde yapılacak öğretmen atamalarının sayısı ve atama takvimi netlik kazanacak. Peki öğretmen ataması kontenjanı belli oldu mu? Kaç bin öğretmen atanacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

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20 bin öğretmen ataması yapılacak mı? Kaç bin öğretmen atanacak? Flaş karar duyuruldu! 2024 Öğretmen ataması son dakika

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 yılında 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Atama yapılacak kadro ve kontenjan sayıları ilerleyen süreçte belli olacak Lakin Bakan Tekin yaptığı açıklamada en çok atama yapılacak kadroların bir kaçını 3264 sınıf öğretmeni, 2499 özel eğitim, 1597 rehberlik, 1594 Din kültürü ve ahlak bilgisi şeklinde duyurdu.

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20 bin öğretmen ataması yapılacak mı? Kaç bin öğretmen atanacak? Flaş karar duyuruldu! 2024 Öğretmen ataması son dakika

7 Mayıs Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın hemen ardından öğretmen atama takviminin ve kontenjan sayısının netleşmesi bekleniyor. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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20 bin öğretmen ataması yapılacak mı? Kaç bin öğretmen atanacak? Flaş karar duyuruldu! 2024 Öğretmen ataması son dakika

BAKAN TEKİN'DEN ATAMA MÜJDESİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin Diyarbakır Sur ilçesinde gerçekleştirilen Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda açıklamalarda bulundu.

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20 bin öğretmen ataması yapılacak mı? Kaç bin öğretmen atanacak? Flaş karar duyuruldu! 2024 Öğretmen ataması son dakika

Öğretmen atamalarına ilişkin Pazartesi gününü işaret eden Bakan Tekin, "Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur." değerlendirmesinde bulundu.